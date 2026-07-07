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সাবেক এমপি হারুন, পুলিশ কর্মকর্তাসহ তিনজন আরেক হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সাবেক এমপি হারুন, পুলিশ কর্মকর্তাসহ তিনজন আরেক হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার
প্রতীকী ছবি

সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) হারুনুর রশীদ, পুলিশের সাবেক অতিরিক্ত আইজিপি ইকবাল বাহার এবং যাত্রাবাড়ী থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি কাজী মনিরুল ইসলামকে আরেক হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সারাহ ফারজানা হক এ আদেশ দেন।

এ দিন শুনানি উপলক্ষে তিনজনকে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় যাত্রাবাড়ী থানায় ইমন গাজী নামে একজন নিহত হওয়ার ঘটনায় দায়ের হত্যা মামলায় তাঁদের গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এসআই এমাদুল করিম। শুনানি শেষে আদালত গ্রেপ্তার দেখানোর নির্দেশ দেন।

ঢাকা মহানগর আদালতের অতিরিক্ত পিপি মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা সুমন বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে যাত্রাবাড়ীর চিটাগাং রোড এলাকায় গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন ইমন গাজী। এ ঘটনায় তাঁর ভাই আনোয়ার হোসেন ২০২৪ সালের ২৮ আগস্ট যাত্রাবাড়ী থানায় মামলাটি করেন।

তদন্ত কর্মকর্তার গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদনে উল্লেখ করা হয়, মামলার প্রাথমিক তদন্তে হারুনুর রশীদ, ইকবাল বাহার ও কাজী মনিরুল ইসলামের সম্পৃক্ততার তথ্য-প্রমাণ পাওয়া গেছে। সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ তদন্তের স্বার্থে তাদের এ মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো প্রয়োজন।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর পৃথক সময়ে হারুনুর রশিদ, ইকবাল বাহার ও কাজী মনিরুল ইসলামকে আটক করে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। পরে তাঁদের বিভিন্ন মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে দফায় দফায় রিমান্ডে নেওয়া হয়। বর্তমানে তাঁরা কারাগারে আছেন।

বিষয়:

ঢাকা জেলাঢাকা বিভাগগ্রেপ্তারযাত্রাবাড়ীজেলার খবরবৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন
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