রাজধানীতে গত ২৪ ঘণ্টায় ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনে ডিএমপির ২২৯৪ মামলা

রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে অভিযান চালিয়ে ২ হাজার ২৯৪টি মামলা করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) ট্রাফিক বিভাগ। একই সঙ্গে ৫১০টি যানবাহন ডাম্পিং এবং ৩৪৩টি যানবাহন রেকার করা হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার (৩০ জুন) ডিএমপির গণমাধ্যম শাখা থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, গত সোমবার (২৯ জুন) রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় পরিচালিত অভিযানে এসব মামলা করা হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, ট্রাফিক-রমনা বিভাগে ১০৭টি, লালবাগ বিভাগে ২২৪টি, মতিঝিল বিভাগে ৪২২টি, ওয়ারী বিভাগে ১৬৯টি, তেজগাঁও বিভাগে ২৭০টি, মিরপুর বিভাগে সর্বোচ্চ ৫২৩টি, উত্তরা বিভাগে ৩৭৫টি এবং গুলশান বিভাগে ২০৪টি মামলা করা হয়েছে। এদিন মিরপুর বিভাগে সর্বোচ্চ মামলা করা হয়েছে।
অভিযান চলাকালে বিভিন্ন ধরনের যানবাহনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এর মধ্যে বাস, ট্রাক, কাভার্ডভ্যান, সিএনজি অটোরিকশা ও মোটরসাইকেল রয়েছে।
ডিএমপি জানিয়েছে, রাজধানীতে ট্রাফিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ট্রাফিক বিভাগের নিয়মিত অভিযান অব্যাহত থাকবে।
ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) বিভিন্ন ইউনিটের পরিচালিত বিশেষ অভিযানে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত মোট ৯৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।৮ মিনিট আগে
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