প্রতারণা করে যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসীদের ডলার আত্মসাৎ, চক্রের হোতা গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ডলার প্রতারণার মাধ্যমে বিপুল অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে আদিব ফয়েজ নামের একটি চক্রের হোতাকে গ্রেপ্তার করেছে অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। রাজধানীর খিলগাঁওয়ের সিপাহীবাগ এলাকার একটি ভাড়া বাসা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
আজ সোমবার সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার জসীম উদ্দিন খান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
সিআইডির এই কর্মকর্তা জানান, দেশে অবস্থান করেও আদিব ফয়েজ যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী বাংলাদেশিদের কাছ থেকে অভিনব কৌশলে ডলার হাতিয়ে নিতেন। পাশাপাশি দেশের ভেতরেও বহু মানুষের কাছ থেকে প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে।
এ ঘটনায় রমনা থানায় একটি প্রতারণার মামলা রুজু হয়। মামলার আসামি হিসেবে গ্রেপ্তার হওয়ার পর আদিব ফয়েজকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। তাঁর পাঁচ দিনের রিমান্ড আবেদন করা হয়েছে।
সিআইডি জানায়, প্রতারণা চক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।
