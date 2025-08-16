Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

কিশোরগঞ্জে ড্রেনের পানিতে পড়ে শিশুর মৃত্যু

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

কিশোরগঞ্জের ইটনায় বাড়ির সামনে খেলতে গিয়ে পানিতে পড়ে হাবিবা আক্তার নামে এক শিশু (৩) মারা গেছে। শনিবার (১৬ আগস্ট) বেলা পৌনে ২টার দিকে উপজেলার সদর ইউনিয়নের পশ্চিমগ্রাম আলিয়া মাদ্রাসাহাটিতে এ ঘটনা ঘটে।

হাবিবা আক্তার পশ্চিমগ্রাম আলিয়া মাদ্রাসাহাটির মালয়েশিয়াপ্রবাসী জুয়েল মিয়ার একমাত্র মেয়ে।

স্বজনেরা জানান, দুপুরে বাড়ির সামনেই খেলা করছিল শিশুটি। একপর্যায়ে বাড়ির পাশে ড্রেনের পানিতে পড়ে যায়। কিছুক্ষণ পরে উঠানে ও বাড়ির পাশে হাবিবাকে দেখতে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি করতে থাকেন তার পরিবারের সদস্যরা।

খুঁজতে গিয়ে বাড়ির একজন দেখেন ড্রেনের পানিতে পরে আছে হাবিবার নিথর দেহ। পরে সেখান থেকে উদ্ধার করে ইটনা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ইটনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাফর ইকবাল ও হাবিবা আক্তারের চাচাতো ভাই হাফেজ নাঈম আহমেদ এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

বিষয়:

কিশোরগঞ্জঢাকা বিভাগইটনাজেলার খবরশিশু
