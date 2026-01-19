Ajker Patrika

হিজলায় নদীর পাড় থেকে যুবকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার

মুলাদী (বরিশাল) প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি

বরিশালের হিজলায় মেঘনা নদীর পাড় থেকে অজ্ঞাতনামা এক যুবকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে নৌ পুলিশ। গতকাল রোববার গভীর রাতে বড়জালিয়া ইউনিয়নের শান্তির বাজার এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। হিজলা নৌ পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) শাহজাদা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

নৌ পুলিশ জানায়, রাতে ইঞ্জিনচালিত নৌকা নিয়ে তাঁরা মেঘনা নদীতে নিয়মিত টহল দিচ্ছিলেন। রাত ৩টার দিকে শান্তির বাজার এলাকায় নদীর পাড়ে লাশ দেখতে পেয়ে তা উদ্ধার করা হয়। পরে হিজলা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এসআই শাহজাদা বলেন, নদীর পাড়ে পাওয়া যুবকের বয়স আনুমানিক ৩০-৩১ বছর। তাঁর গলাকাটা এবং শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, রাতের কোনো একসময় দুর্বৃত্তরা লাশটি নদীর পাড়ে ফেলে দিয়েছে।

পরিচয় শনাক্তে নৌ পুলিশ বিভিন্ন থানা ও এলাকায় লাশের ছবি পাঠিয়েছে। এ ছাড়া সোমবার সকালে বরিশাল থেকে অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন এবং লাশের নমুনা সংগ্রহ করে তদন্ত শুরু করেছেন।

বিষয়:

বরিশাল জেলাউদ্ধারহিজলাবরিশাল বিভাগমুলাদীবরিশালজেলার খবরলাশ
