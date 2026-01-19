হিজলায় নদীর পাড় থেকে যুবকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার

মুলাদী (বরিশাল) প্রতিনিধি
বরিশালের হিজলায় মেঘনা নদীর পাড় থেকে অজ্ঞাতনামা এক যুবকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে নৌ পুলিশ। গতকাল রোববার গভীর রাতে বড়জালিয়া ইউনিয়নের শান্তির বাজার এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। হিজলা নৌ পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) শাহজাদা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
নৌ পুলিশ জানায়, রাতে ইঞ্জিনচালিত নৌকা নিয়ে তাঁরা মেঘনা নদীতে নিয়মিত টহল দিচ্ছিলেন। রাত ৩টার দিকে শান্তির বাজার এলাকায় নদীর পাড়ে লাশ দেখতে পেয়ে তা উদ্ধার করা হয়। পরে হিজলা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
এসআই শাহজাদা বলেন, নদীর পাড়ে পাওয়া যুবকের বয়স আনুমানিক ৩০-৩১ বছর। তাঁর গলাকাটা এবং শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, রাতের কোনো একসময় দুর্বৃত্তরা লাশটি নদীর পাড়ে ফেলে দিয়েছে।
পরিচয় শনাক্তে নৌ পুলিশ বিভিন্ন থানা ও এলাকায় লাশের ছবি পাঠিয়েছে। এ ছাড়া সোমবার সকালে বরিশাল থেকে অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন এবং লাশের নমুনা সংগ্রহ করে তদন্ত শুরু করেছেন।
বরিশালের হিজলায় মেঘনা নদীর পাড় থেকে অজ্ঞাতনামা এক যুবকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে নৌ পুলিশ। গতকাল রোববার গভীর রাতে বড়জালিয়া ইউনিয়নের শান্তির বাজার এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। হিজলা নৌ পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) শাহজাদা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
নৌ পুলিশ জানায়, রাতে ইঞ্জিনচালিত নৌকা নিয়ে তাঁরা মেঘনা নদীতে নিয়মিত টহল দিচ্ছিলেন। রাত ৩টার দিকে শান্তির বাজার এলাকায় নদীর পাড়ে লাশ দেখতে পেয়ে তা উদ্ধার করা হয়। পরে হিজলা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
এসআই শাহজাদা বলেন, নদীর পাড়ে পাওয়া যুবকের বয়স আনুমানিক ৩০-৩১ বছর। তাঁর গলাকাটা এবং শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, রাতের কোনো একসময় দুর্বৃত্তরা লাশটি নদীর পাড়ে ফেলে দিয়েছে।
পরিচয় শনাক্তে নৌ পুলিশ বিভিন্ন থানা ও এলাকায় লাশের ছবি পাঠিয়েছে। এ ছাড়া সোমবার সকালে বরিশাল থেকে অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন এবং লাশের নমুনা সংগ্রহ করে তদন্ত শুরু করেছেন।
অনিন্দ্য ইসলাম অমিত বলেন, ‘জিয়াউর রহমানের জন্মবার্ষিকীতে যশোর ছাত্রদল ব্যতিক্রমধর্মী আয়োজন করেছে। এই মিনি ম্যারাথন শিক্ষার্থী ও তরুণদের স্বাস্থ্য সচেতন হতে সহায়তা করবে। এ ছাড়া বিশেষ মানুষদের কর্মময় জীবন থেকে অনুপ্রেরণা নিতে পারব, যাতে নিজেদের তৈরি করে দেশ গঠনে ভূমিকা রাখতে পারি।’২৩ মিনিট আগে
সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪ (কসবা-আখাউড়া) সংসদীয় আসনে বিএনপির চূড়ান্ত মনোনয়ন পেয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) মুশফিকুর রহমান। বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর স্বাক্ষরিত ধানের শীষ প্রতীক বরাদ্দের চিঠি তিনি রোববার রাতে (১৮ জানুয়ারি)...৩৬ মিনিট আগে
প্রসিকিউটর গাজী এম এইচ তামিম সাংবাদিকদের বলেন, জুলাই-আগস্ট আন্দোলন ঘিরে সারা দেশের মতো নারায়ণগঞ্জেও ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চলেছে। এ ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় তদন্ত সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী ট্রাইব্যুনালে ফরমাল চার্জ দাখিল করেছে প্রসিকিউশন।১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীতে সড়ক অবরোধ করছেন ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাচালকেরা। আজ সোমবার (১৯ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে বাড্ডার ফুজি টাওয়ার এলাকায় সড়ক অবরোধ করে যান চলাচল বন্ধ করে দেন তাঁরা। এ সময় কুড়িল থেকে রামপুরা সড়কে যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়।১ ঘণ্টা আগে