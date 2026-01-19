Ajker Patrika

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪ আসনে বিএনপির চূড়ান্ত মনোনয়ন পেলেন সাবেক এমপি মুশফিকুর রহমান

আখাউড়া (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) প্রতিনিধি  
ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪ আসনে বিএনপির চূড়ান্ত মনোনয়ন পেলেন সাবেক এমপি মুশফিকুর রহমান
মুশফিকুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪ (কসবা-আখাউড়া) সংসদীয় আসনে বিএনপির চূড়ান্ত মনোনয়ন পেয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) মুশফিকুর রহমান। বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর স্বাক্ষরিত ধানের শীষ প্রতীক বরাদ্দের চিঠি তিনি রোববার রাতে (১৮ জানুয়ারি) হাতে পেয়েছেন।

মুশফিকুর রহমান বিশ্বব্যাংকের সাবেক নির্বাহী পরিচালক। তাঁর চূড়ান্ত মনোনয়নের খবরে কসবা ও আখাউড়া উপজেলায় বিএনপির নেতা-কর্মীদের মধ্যে আনন্দ ও উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ে।

উল্লেখ্য, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪ আসনে বিএনপি থেকে একাধিক ব্যক্তিকে দলীয় মনোনয়নের চিঠি দেওয়ায় দীর্ঘদিন ধরে নেতা-কর্মীদের মধ্যে আলোচনা, বিভ্রান্তি ও উৎকণ্ঠা বিরাজ করছিল। শেষ পর্যন্ত মুশফিকুর রহমানকে ধানের শীষ প্রতীক বরাদ্দ দেওয়ার মাধ্যমে এ অনিশ্চয়তার অবসান ঘটে।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ২০ ডিসেম্বর মুশফিকুর রহমানকে চূড়ান্ত প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হয়। তবে এক সপ্তাহ পর, ২৭ ডিসেম্বর জেলা বিএনপির নেতা কবীর আহাম্মেদ ভূঁইয়া ‘সংযুক্তি-২’ উল্লেখপূর্বক আরেকটি মনোনয়নের চিঠি পান। এ নিয়ে উভয় প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে নিজ নিজ প্রার্থীর পক্ষে কর্মসূচি পালনের ঘটনা ঘটে, যা দলীয় সাধারণ নেতা-কর্মীদের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি করে।

এদিকে গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থী মো. জহিরুল হক চৌধুরী বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর মনোনয়নের বৈধতা নিয়ে আপিল করলে বিষয়টি নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে শুনানির জন্য ওঠে। শুনানি শেষে ট্রাইব্যুনাল মুশফিকুর রহমানের মনোনয়ন বৈধ বলে রায় ঘোষণা করেন।

রোববার বিকেলে এ রায়ের খবর ছড়িয়ে পড়লে কসবা ও আখাউড়া উপজেলায় মুশফিকুর রহমানের সমর্থকেরা মিছিল, স্লোগান ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে আনন্দ ও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন।

বিষয়:

ব্রাহ্মণবাড়িয়াবিএনপিকসবাচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরআখাউড়া
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জামায়াতের প্রার্থী আমির হামজার বিরুদ্ধে ছাত্রদল নেতার মামলা

জামায়াতের প্রার্থী আমির হামজার বিরুদ্ধে ছাত্রদল নেতার মামলা

ট্রাম্পের শান্তি পরিষদে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ পেল ভারত

ট্রাম্পের শান্তি পরিষদে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ পেল ভারত

আপিলের শেষ দিনে টিকে গেলেন ২৩ প্রার্থী, ঝরে পড়লেন দুজন ও ঝুলে রইলেন একজন

আপিলের শেষ দিনে টিকে গেলেন ২৩ প্রার্থী, ঝরে পড়লেন দুজন ও ঝুলে রইলেন একজন

তারেক রহমানের গাড়িতে খাম রেখে দ্রুত পালাল মোটরসাইকেলচালক, কী ছিল তাতে

তারেক রহমানের গাড়িতে খাম রেখে দ্রুত পালাল মোটরসাইকেলচালক, কী ছিল তাতে

নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর হুমকি দিল এনসিপি

নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর হুমকি দিল এনসিপি

সম্পর্কিত

যশোরে ছাত্রদলের ম্যারাথনে দৌড়ালেন পাঁচ শতাধিক নবীন-প্রবীণ

যশোরে ছাত্রদলের ম্যারাথনে দৌড়ালেন পাঁচ শতাধিক নবীন-প্রবীণ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪ আসনে বিএনপির চূড়ান্ত মনোনয়ন পেলেন সাবেক এমপি মুশফিকুর রহমান

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪ আসনে বিএনপির চূড়ান্ত মনোনয়ন পেলেন সাবেক এমপি মুশফিকুর রহমান

মানবতাবিরোধী অপরাধে শামীম ওসমানসহ ১২ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল

মানবতাবিরোধী অপরাধে শামীম ওসমানসহ ১২ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল

বাড্ডায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাচালকদের সড়ক অবরোধ, যান চলাচল বন্ধ

বাড্ডায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাচালকদের সড়ক অবরোধ, যান চলাচল বন্ধ