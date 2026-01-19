Ajker Patrika

কমলনগরে নিখোঁজের ৩ দিন পর যুবকের লাশ উদ্ধার

কমলনগর (লক্ষ্মীপুর) প্রতিনিধি
কমলনগরে নিখোঁজের ৩ দিন পর যুবকের লাশ উদ্ধার
নুর আলম । ছবি: সংগৃহীত

লক্ষ্মীপুরের কমলনগরে নিখোঁজের তিন দিন পর নুর আলম (৩৩) নামে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার সকাল ৯টায় উপজেলার মাতাব্বর হাট মেঘনার তীর রক্ষা বাঁধের ব্লকের মধ্যে থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয়রা লাশ পড়ে থাকতে দেখে কমলনগর থানাকে খবর দেন। পুলিশ এসে ব্লক সরিয়ে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায়।

স্থানীয় সূত্র জানায়, নুর আলম সাহেবের হাট ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা এবং বশির আহমেদের ছেলে। তিনি দুই সন্তানের বাবা। নদী বাঁধ প্রকল্পে বালু ভরাটের কাজ করতেন। গত শুক্রবার রাত ৯টার দিকে মাতাব্বর হাট বাজার থেকে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিলেও আর বাড়ি ফেরেননি। তাঁর পরিবার সব স্বজনের বাড়িতে খোঁজাখুঁজি করেও না পেয়ে শনিবার কমলনগর থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন।

কমলনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফরিদুল আলম জানান, নিখোঁজের তিন দিন পর স্থানীয়দের তথ্যের ভিত্তিতে লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। হত্যার রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য তদন্ত চলছে।

বিষয়:

লক্ষ্মীপুরউদ্ধারকমলনগরচট্টগ্রাম বিভাগমরদেহজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আজকের রাশিফল: খুনসুটি গভীর প্রেমে রূপ নেবে, মুখ থুবড়ে পড়ার হালকা যোগ আছে

আজকের রাশিফল: খুনসুটি গভীর প্রেমে রূপ নেবে, মুখ থুবড়ে পড়ার হালকা যোগ আছে

এবার যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ‘ট্রেড বাজুকা’ নিক্ষেপের কথা ভাবছে ইউরোপ

এবার যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ‘ট্রেড বাজুকা’ নিক্ষেপের কথা ভাবছে ইউরোপ

এলপিজির কারসাজিতে অসহায় জনগণ

এলপিজির কারসাজিতে অসহায় জনগণ

ঢাকা-১২ আসন: তিন সাইফুলের ভোটের লড়াই

ঢাকা-১২ আসন: তিন সাইফুলের ভোটের লড়াই

খুলনার ৬ আসন: সর্বোচ্চ ব্যয় করবেন বিএনপির আলী আসগর লবী

খুলনার ৬ আসন: সর্বোচ্চ ব্যয় করবেন বিএনপির আলী আসগর লবী

সম্পর্কিত

চট্টগ্রামে আইনজীবী আলিফ হত্যায় চিন্ময়সহ ৩৯ জনের বিরুদ্ধে বিচার শুরুর আদেশ আদালতের

চট্টগ্রামে আইনজীবী আলিফ হত্যায় চিন্ময়সহ ৩৯ জনের বিরুদ্ধে বিচার শুরুর আদেশ আদালতের

রাষ্ট্রের সংস্কার চাইলে গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোট দেবেন: উপদেষ্টা ফাওজুল কবির

রাষ্ট্রের সংস্কার চাইলে গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোট দেবেন: উপদেষ্টা ফাওজুল কবির

সরে গেছেন ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাচালকেরা, বাড্ডায় যান চলাচল শুরু

সরে গেছেন ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাচালকেরা, বাড্ডায় যান চলাচল শুরু

ভবঘুরের ছদ্মবেশে সিরিয়াল কিলার সম্রাট, সাভারে সাত মাসে ৬ খুন: পুলিশ

ভবঘুরের ছদ্মবেশে সিরিয়াল কিলার সম্রাট, সাভারে সাত মাসে ৬ খুন: পুলিশ