আজকের রাশিফল: খুনসুটি গভীর প্রেমে রূপ নেবে, মুখ থুবড়ে পড়ার হালকা যোগ আছে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
মেষ
আজ নিজেকে মার্ভেল কমিকসের হিরো মনে হতে পারে। সকালে ব্রাশ করার সময় আয়নায় নিজেকে দেখে মনে হবে—পৃথিবীটা আপনার হাতের মুঠোয়। বিকেল ৫টার মধ্যে কোনো অসমাপ্ত প্রজেক্ট শেষ হবে। তবে নতুন প্রজেক্টে হাত দেওয়ার আগে বসের মুডটা বুঝে নিন। পাড়ার কোনো ‘হারানো’ বন্ধু হঠাৎ করে ফোন দিয়ে বা সামনে এসে ‘দোস্ত, ২ হাজার টাকা হবে?’ বলে আপনার পকেট থেকে এয়ারপোর্টে যাওয়ার ইন্ধন খুঁজতে পারে। সাদা শার্ট পরুন। লোকে ভাববে আপনি বড্ড সজ্জন, যদিও ভেতরে রাগের আগ্নেয়গিরি ফুটছে!
বৃষ
পার্টনারের মিষ্টি কথায় আজ হিমালয় জয়ের উদ্যম পাবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাস্তবে সেই উদ্যম শেষ হবে স্থানীয় বাজারে কাঁচামরিচের দরদাম করতে গিয়ে। অফিসের কোনো কলিগ আপনাকে আজ হাঁ করে দেখতে পারে। ভাববেন না সে প্রেমে পড়েছে, হয়তো আপনার জামার বোতাম ভুল লাগানো বা শার্ট উল্টো! ঘাড়ের ব্যথা উঁকি দিতে পারে, বালিশটা একটু চেক করে নিন। আজ পকেটে একটা হলুদ রুমাল রাখুন, ভাগ্যের চাকা ঘুরতে পারে।
মিথুন
আপনার সৃজনশীলতা আজ সাগরের ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়বে। বাথরুমে গান গাইতে গাইতে নিজেকে কিশোর কুমার বা অরিজিৎ সিং ভাবলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আজ আপনার মুখ হলো সবচেয়ে বড় শত্রু। পার্টনারের সঙ্গে কথা বলার সময় ‘মৌনতাই শ্রেয়’ পলিসি ফলো করুন, না হলে ডিনার টেবিলে যুদ্ধ নিশ্চিত। লটারির টিকিট না কিনে বরং পুরোনো পকেটে হাতড়ান, ১০-২০ টাকা পেয়ে যেতে পারেন! আজ কথা কম কাজ বেশি করুন।
কর্কট
আজ আপনি বড্ড নরম মনের মানুষ। টিভিতে সিরিয়াল বা মুভি দেখতে গিয়ে অঝোরে কাঁদতে পারেন। মাসের শেষ দিকে পকেটে ‘গড়ের মাঠ’ হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। তাই অনলাইনে আজেবাজে শপিং এখনই বন্ধ করুন। মেজাজ খারাপ হলে ফোন আছাড় দেবেন না। মনে রাখবেন, কিস্তি এখনো শেষ হয়নি! হালকা সবুজ রঙের পোশাক আপনাকে মানসিক শান্তি দেবে।
সিংহ
কর্তৃত্ববাদী ভাব আজ তুঙ্গে। আপনার সামনে আজ বাঘে-গরু এক ঘাটে জল খাবে। অফিসে আপনার হুকুম তামিল হবেই—ভয়ে হোক বা ভক্তিতে। মায়ের কাছ থেকে কিছু বাড়তি হাতখরচ পেতে পারেন, তবে শর্ত হলো আপনাকে সারা দিন রান্নাঘরে সবজি কাটতে বা ঘর মুছতে সাহায্য করতে হবে। বেগুনি রঙের কোনো অনুষঙ্গ আজ আপনার রাজকীয়তা বাড়িয়ে দেবে।
কন্যা
আপনার গাড়ি বা ফ্ল্যাট কেনার সুপ্ত বাসনা আজ প্রবল হবে। যদিও ব্যাংক ব্যালেন্স বলছে সাইকেলের টায়ার সারানোর বাজেটও টাইট, তবুও স্বপ্ন দেখতে ট্যাক্স লাগে না! বন্ধুদের আড্ডায় লজিক দিয়ে তাদের ভুল প্রমাণ করতে যাবেন না, শেষে বিলটা আপনাকেই মেটাতে হতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ মিটিং থাকলে সাদা কোনো পোশাক পরুন।
তুলা
মেজাজ বেশ ফুরফুরে। স্বাস্থ্য সচেতন হয়ে সকালে যোগব্যায়াম করার পরিকল্পনা করবেন, কিন্তু বাস্তবে ঘুম ভাঙবে দুপুরের রোদে। টাকা আজ কর্পূরের মতো উড়বে। শপিং অ্যাপগুলো আজ আন-ইনস্টল করে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। সঙ্গীর সঙ্গে খুনসুটি আজ গভীর প্রেমে রূপ নিতে পারে। গোলাপি রঙের ছোঁয়া আপনার দিনটিকে আরও রোমান্টিক করবে।
বৃশ্চিক
পুরোনো কোনো শত্রু বা পাওনাদার আজ সামনে আসতে পারে। ঘাবড়াবেন না, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ডজ দিন। পেটের সমস্যা হতে পারে। রাস্তার ধারের ফুচকা, ডালপুরি বা অতিরিক্ত মরিচ দেওয়া ঝালমুড়ি আজ এড়িয়ে চলুন। পকেটে একটা লাল ফুল বা লাল রুমাল রাখুন, পজিটিভ এনার্জি পাবেন।
ধনু
অফিসে কাজের পাহাড়, অথচ আপনার মন উড়ছে দার্জিলিং বা কক্সবাজারে। হঠাৎ কোনো পুরোনো বন্ধুর কাছ থেকে সারপ্রাইজ কল পেতে পারেন। বসের সামনে অকারণে দাঁত বের করে হাসবেন না, তাতে প্রমোশন নয় বরং এক্সট্রা ফাইল জুটবে। খাকি বা চকলেট রঙের পোশাকে আজ আপনি সবার নজর কাড়বেন।
মকর
আজ আপনিই স্টার! আপনার রাশিতেই গ্রহদের মেলা। সবাই আপনার পরামর্শ শুনতে চাইবে। আর্থিক লাভের যোগ আছে, হয়তো পুরোনো কোনো বিনিয়োগ থেকে রিটার্ন পাবেন। তবে বেশি উত্তেজনায় বিলাসবহুল রেস্টুরেন্টে গিয়ে পকেট খালি করবেন না। পরিবারের সঙ্গে আড্ডা দিন, পুরোনো কোনো ভুল বোঝাবুঝি মিটে যাবে। আজ নীল রং আপনার জন্য লাকি।
কুম্ভ
আত্মবিশ্বাস আজ এভারেস্টের উচ্চতায়। আপনার অসম্ভব সব আইডিয়াগুলো আজ সফল হতে পারে। অফিসে অসাধারণ কাজের স্বীকৃতি হিসেবে বস একটা শুকনো ‘ধন্যবাদ’ দিতে পারে। বেশি কিছু আশা না করাই ভালো। অধীনস্থদের ওপর দাদাগিরি করবেন না, পরে বিকেলে চা খাওয়ার পার্টনার পাবেন না। আকাশি নীল রঙের পোশাকে আজ আপনি বেশ আত্মবিশ্বাসী থাকবেন।
মীন
আজ দিবাস্বপ্নে বিভোর থাকবেন। সম্পত্তি সংক্রান্ত কোনো জট খুলে যেতে পারে। রাস্তায় হাঁটার সময় বা সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় ফোনের স্ক্রিনে নয়, মাটির দিকে তাকান। গর্তে পড়ে মুখ থুবড়ে পড়ার হালকা যোগ আছে! হঠাৎ করে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে পাওয়া টাকার মতো আনন্দ পেতে পারেন। হলুদ বা উজ্জ্বল কমলা রং আজ আপনার দিনটিকে রঙিন করবে।
