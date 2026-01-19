যশোরে ছাত্রদলের ম্যারাথনে দৌড়ালেন পাঁচ শতাধিক নবীন-প্রবীণ

যশোর প্রতিনিধি
মাঘের শুরুতে শীতের তীব্রতা কিছুটা কমেছে। ভোর থেকেই আকাশে ঝলমলে রোদ। এমন আবহে যশোরে অনুষ্ঠিত হয়েছে মিনি ম্যারাথন। আজ সোমবার সকালে শহরের টাউন হল ময়দানে বেলুন উড়িয়ে এই ম্যারাথনের উদ্বোধন করেন বিএনপির খুলনা বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক অনিন্দ্য ইসলাম অমিত।
উদ্বোধনের পর টাউন হল ময়দান থেকে দৌড় শুরু হয়ে দড়াটানা, গাড়িখানা, আরএন রোড, মনিহার স্ট্যান্ড হয়ে মুড়লি পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়। সাবেক রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমানের ৯০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এই ম্যারাথনে শিক্ষার্থী, চিকিৎসক, রাজনীতিকসহ পাঁচ শতাধিক মানুষ অংশ নেন।
অনিন্দ্য ইসলাম অমিত বলেন, ‘জিয়াউর রহমানের জন্মবার্ষিকীতে যশোর ছাত্রদল ব্যতিক্রমধর্মী আয়োজন করেছে। এই মিনি ম্যারাথন শিক্ষার্থী ও তরুণদের স্বাস্থ্য সচেতন হতে সহায়তা করবে। এ ছাড়া বিশেষ মানুষদের কর্মময় জীবন থেকে অনুপ্রেরণা নিতে পারব, যাতে নিজেদের তৈরি করে দেশ গঠনে ভূমিকা রাখতে পারি।’
জেলা ছাত্রদলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ওমর ফারুক তারেক বলেন, ‘বিগত স্বৈরশাসক আমলে সমাজে মাদক ও সন্ত্রাসের প্রভাব বিস্তৃত ছিল। আমরা চাই সুস্থ ও সংস্কৃতিমূলক সমাজ গড়ে তোলা হোক। খেলাধুলা ও সংস্কৃতি চর্চাই যুবসমাজের উত্তম পথ। এই মিনি ম্যারাথন সেই লক্ষ্য পূরণের অংশ।’
যশোর মেডিকেল কলেজের সহকারী অধ্যাপক আলাউদ্দিন আল মামুন বলেন, ‘খুব ভোরে নিয়মিত ওঠা হয় না। আজ ম্যারাথনে অংশ নেওয়ার জন্য উঠি। ম্যারাথনে অংশ নিতে পেরে ভালো লাগছে। সব শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে তরুণ প্রবীণের এক মিলনমেলায় পরিণত হয়।’
এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক প্রকৌশলী রবিউল ইসলাম, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আঞ্জুরুল হক খোকন, নগর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান মাসুম, জেলা ছাত্রদলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ওমর ফারুক তারেক, সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান বাপ্পি, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহনেওয়াজ ইমরান প্রমুখ।
