Ajker Patrika
ঢাকা

জাবিতে ধর্ষণচেষ্টায় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের জন্য ৪৮ ঘণ্টা সময় বেঁধে দিলেন শিক্ষার্থীরা

জাবি প্রতিনিধি 
আপডেট : ১৪ মে ২০২৬, ১৫: ০৯
জাবিতে ধর্ষণচেষ্টায় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের জন্য ৪৮ ঘণ্টা সময় বেঁধে দিলেন শিক্ষার্থীরা
পাঁচ দফা দাবি আদায়ে জাবির প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান নেন শিক্ষার্থীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি) ক্যাম্পাসে এক নারী শিক্ষার্থীকে ধর্ষণচেষ্টার ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে সময় বেঁধে (আলটিমেটাম) দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। বুধবার দিবাগত রাত (১৩ মে) আড়াইটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনায় বসেন শিক্ষার্থীরা। সেখানে শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে ছয়টি দাবির কথা জানান। শিক্ষার্থীদের দাবিগুলো মেনে নেয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। তবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাবিগুলো বাস্তবায়ন না হলে কঠোর আন্দোলনের ডাক দেওয়া হবে বলে জানান শিক্ষার্থীরা।

শিক্ষার্থীদের দাবিগুলো হলো—অপরাধীকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তার করতে হবে এবং পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করতে হবে; যদি এ দাবি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বাস্তবায়ন করতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ব্যর্থ হয়, তাহলে ব্যর্থতার সম্পূর্ণ দায় স্বীকারপূর্বক প্রক্টরিয়াল বডিকে পদত্যাগ করতে হবে; হেনস্তা প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; ক্যাম্পাসের নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করতে হবে; ক্যাম্পাসে নারী নিরাপত্তাকর্মী নিয়োগ দিয়ে তাঁদের কুইক রেসপন্স টিমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে সাইবার সুরক্ষা আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের ৫২ ব্যাচের শিক্ষার্থী নাজিহা নাওয়ার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা উপাচার্য স্যারের কাছে আমাদের দাবিগুলো উত্থাপন করেছি এবং স্যার আমাদের দাবিগুলো গ্রহণ করেছেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাঁরা দাবিগুলো বাস্তবায়ন করতে না পারলে আমরা ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন করে আরও কঠোর আন্দোলনের ডাক দেব।’

সার্বিক বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ কামরুল আহসান বলেন, ‘আমরা শিক্ষার্থীদের দাবিগুলোকে ইতিবাচক হিসেবে নিয়েছি। যে জায়গাগুলোতে অতি দ্রুত সমাধান করা যায়, সেগুলো আমরা সমাধান করার চেষ্টা করছি। আমরা ইতিমধ্যে প্রশাসনের উচ্চ মহলে যোগাযোগ করেছি। আশা করছি, দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিতে পারব।’

বিষয়:

শিক্ষার্থীঢাকা বিভাগজাবিজাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিদেশিদের হেনস্তাকারী আকাশের বিলাসী জীবন

বিদেশিদের হেনস্তাকারী আকাশের বিলাসী জীবন

যমুনা সেতুর পরিত্যক্ত রেললাইন যুক্ত হবে সড়কে, চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর

যমুনা সেতুর পরিত্যক্ত রেললাইন যুক্ত হবে সড়কে, চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর

ব্র্যাক ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

ব্র্যাক ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

হজের যেসব দোয়া জানা জরুরি

হজের যেসব দোয়া জানা জরুরি

সম্পর্কিত

ওসমান হাদি হত্যার বিচার দাবিতে ঝালকাঠিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

ওসমান হাদি হত্যার বিচার দাবিতে ঝালকাঠিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

ফরিদপুরে বাসে চাঁদাবাজি, অভিযুক্তদের থানা থেকে ছাড়িয়ে নিলেন বিএনপি নেতা

ফরিদপুরে বাসে চাঁদাবাজি, অভিযুক্তদের থানা থেকে ছাড়িয়ে নিলেন বিএনপি নেতা

ঈশ্বরদীতে অর্ধশত ছাত্রীর অসুস্থতার ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন

ঈশ্বরদীতে অর্ধশত ছাত্রীর অসুস্থতার ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন

চট্টগ্রামে ফ্লাইওভারে ঝুলন্ত মরদেহ: তথ্যে গরমিল

চট্টগ্রামে ফ্লাইওভারে ঝুলন্ত মরদেহ: তথ্যে গরমিল