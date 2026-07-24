মতিঝিলে ‘বোমা’ নিষ্ক্রিয় করার সময় পথচারী আহত

রাজধানীর মতিঝিল এলাকায় মেট্রোরেল স্টেশনের নিচে ‘বোমা’ নিষ্ক্রিয় করার সময় ঘটে যাওয়া বিস্ফোরণে মিরাজ আহমেদ (৩৩) নামের এক পথচারী আহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে আহত অবস্থায় তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হয়।
আহত মিরাজ আহমেদ জানান, তাঁর বাসা মতিঝিলের আরামবাগ এলাকায়। তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অফিস সহকারী হিসেবে কর্মরত। রাতে মতিঝিল মেট্রোরেল স্টেশনের পাশ দিয়ে বাসায় ফেরার সময় হঠাৎ বিকট বিস্ফোরণের শব্দ হয়। এ সময় বিস্ফোরণের স্প্লিন্টার তাঁর বাম চোখের নিচে এসে লাগে।
ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, স্প্লিন্টারের আঘাতে আহত এক পথচারীকে হাসপাতালে আনা হয়েছে। তাঁর বাম চোখের নিচে আঘাত লেগেছে। বর্তমানে হাসপাতালের চক্ষু বিভাগে তাঁর চিকিৎসা চলছে।
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