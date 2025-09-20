গোয়েন্দা পরিচয়ে তুর্কি নাগরিকের কাছে চাঁদা দাবি করে গ্রেপ্তার

উত্তরা (ঢাকা) প্রতিবেদক
পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনের জন্য গোয়েন্দা কর্মকর্তা পরিচয়ে তুর্কি নাগরিকের কাছে চাঁদা দাবির অভিযোগে রুবেল হোসেন (৩৮) নামের একজনকে রাজধানীর মিরপুর থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
মিরপুরের কাজীপাড়া এলাকা থেকে আজ শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ডিএমপির গুলশান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হাফিজুর রহমান রাতে আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য জানিয়েছেন।
গ্রেপ্তার হওয়া ওই ব্যক্তি হলেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার জায়গারচর গ্রামের মৃত আকরাম হোসেনের ছেলে রুবেল।
ওসি হাফিজুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘তুর্কি নাগরিক সেরকান আকভান রাজধানীর গুলশানে থাকেন এবং টার্কিশ এয়ারলাইনসের স্টেশন মাস্টার হিসেবে কর্মরত। গত ৩১ আগস্ট সকালে তিনি গুলশানের বাসা থেকে কর্মস্থল বিমানবন্দরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তখন জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দার (এনএসআই) গুলশান জোনের এডি (সহকারী পরিচালক) আব্দুল মুহিন পরিচয়ে এক ব্যক্তি ফোন করেন। ওই সময় গোয়েন্দা পরিচয় দেওয়া কর্মকর্তা বলেন, ‘তিনি তুর্কি নাগরিকের পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনের জন্য ফোন দিয়েছেন।’
ওসি হাফিজ বলেন, ‘তুর্কি নাগরিক তখন তাঁর দোভাষীর সঙ্গে কথা বলিয়ে দেন। ফোন করা গোয়েন্দা পরিচয়দানকারী ব্যক্তি তুর্কি নাগরিকের পাসপোর্ট ও জন্ম তারিখ মিলিয়ে নেন। তারপর তিনি বলেন, পাসপোর্ট ভেরিফিকেশন করে এসবিতে (স্পেশাল ব্রাঞ্চ) দিতে হবে। এর জন্য তাঁকে পাঁচ হাজার টাকা দিতে হবে। না হলে ভেরিফিকেশন আটকে দেবেন, তখন ১ লাখ টাকা দিতে হবে। পরে তুর্কি নাগরিক টাকা দিতে অস্বীকার করলে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি তাঁকে নানাভাবে ভয়ভীতি দেখান।’
এ ঘটনায় টার্কিশ এয়ারলাইনস কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আজ (শনিবার) গুলশান থানায় একটি মামলা করা হয়। মামলার পর রাজধানীর মিরপুরের কাজীপাড়া এলাকা থেকে চাঁদা দাবি করা ভুয়া গোয়েন্দা কর্মকর্তা রুবেল হোসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারকালে তাঁর কাছ থেকে চাঁদার জন্য ফোন দেওয়া নাম্বারসহ মোবাইল ফোন ও পাসপোর্টের তথ্য সংবলিত কাগজপত্র জব্দ করা হয় বলেও জানান ওসি হাফিজ।
