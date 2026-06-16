Ajker Patrika
ঢাকা

রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরে ছুরিকাঘাতে খুন, ২ যুবক গ্রেপ্তার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরে ছুরিকাঘাতে খুন, ২ যুবক গ্রেপ্তার
হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দুজন। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরে পূর্ব শত্রুতার জেরে ছুরিকাঘাতে মোহাম্মদ হোসেন (২৭) নামে এক যুবককে হত্যার ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে কামরাঙ্গীরচর থানা-পুলিশ। তাদের কাছ থেকে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত একটি রক্তমাখা চাকুও উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) জানায়, গতকাল সোমবার মধ্যরাতে কামরাঙ্গীরচরের নুরবাগ এলাকা থেকে মো. পরান (২০) ও মো. ইমরান (২০) দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ডিএমপি জানায়, সোমবার রাত পৌনে ৯টার দিকে কামরাঙ্গীরচর থানার পূর্ব ইসলামনগর কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠসংলগ্ন এলাকায় পূর্ব শত্রুতার জেরে প্রতিপক্ষের ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত হন মোহাম্মদ হোসেন। পরে স্থানীয়দের সহায়তায় স্বজনেরা তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে এবং আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে।

ডিএমপির দাবি, অভিযুক্তরা যাতে পালিয়ে যেতে না পারে, সে জন্য বিভিন্ন স্থানে তাৎক্ষণিক চেকপোস্ট বসানো হয় এবং তল্লাশি অভিযান পরিচালনা করে। একপর্যায়ে সোমবার রাত দেড়টার দিকে কামরাঙ্গীরচরের নুরবাগ এলাকা থেকে হত্যাকাণ্ডে সরাসরি জড়িত দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এ সময় তাদের হেফাজত থেকে হত্যায় ব্যবহৃত রক্তমাখা চাকুটি উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ জানায়, পূর্ব শত্রুতার জের ধরেই এ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। এ ঘটনায় কামরাঙ্গীরচর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

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