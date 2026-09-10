Ajker Patrika
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ঢাকা

হাতিরঝিলে ছিনতাইয়ের সময় আনসারের হাতে তরুণ আটক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
হাতিরঝিলে ছিনতাইয়ের সময় আনসারের হাতে তরুণ আটক
রাজধানীর হাতিরঝিলে ছিনতাইয়ের অভিযোগে আটক নয়ন (১৯)। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর হাতিরঝিলে ছিনতাই করতে গিয়ে নয়ন (১৯) নামে এক তরুণকে হাতেনাতে আটক করেছেন কর্তব্যরত আনসার সদস্যরা। পরে তাকে হাতিরঝিল থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ১০টার দিকে রাজউক হাতিরঝিলের মহানগর পশ্চিম (জিএমজি) এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

আনসার সূত্র জানায়, রাতে হাতিরঝিলে ছিনতাইয়ের সময় আশপাশের লোকজনের চিৎকার শুনতে পান সেখানে দায়িত্বে থাকা আনসার সদস্যরা। পরে এপিসি শেখ রাসেলের নেতৃত্বে আনসার সদস্যরা ঘটনাস্থল থেকে নয়নকে আটক করেন। আটক নয়ন তেজগাঁওয়ের মহাখালী এলাকার বাসিন্দা।

বিষয়:

ঢাকা বিভাগআনসারহাতিরঝিলছিনতাই
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