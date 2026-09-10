গাইবান্ধায় সার বিক্রিতে অনিয়ম, দুই ডিলারকে ৪২ হাজার টাকা জরিমানা

গাইবান্ধা সদর উপজেলায় সার বিক্রিতে অনিয়মের দায়ে মেসার্স আতাউর রহমান ট্রেডার্স ও মেসার্স সাইদুর রহমান ট্রেডার্স নামের দুই বিসিআইসি সার ডিলারকে ৪২ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
বৃহস্পতিবার সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সবুজ কুমার বসাক। এর আগে বুধবার সন্ধ্যায় সদর উপজেলার খোলাহাটি ও মালিবাড়ী ইউনিয়নের দুই ডিলারকে এ জরিমানা করা হয়।
ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, চলমান আমন মৌসুমে কৃষি অফিসের নিয়মিত মনিটরিংয়ের সময় পাওয়া সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে উপজেলা প্রশাসন এ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে ক্যাশ মেমো ছাড়া সার বিক্রি এবং বিক্রয় রসিদের সঙ্গে বিক্রি করা সারের পরিমাণে অসংগতির প্রমাণ পাওয়া যায়।
এ অপরাধে সার ব্যবস্থাপনা আইনে খোলাহাটি ইউনিয়নের মেসার্স আতাউর রহমান ট্রেডার্সকে ৩০ হাজার টাকা এবং মালিবাড়ী ইউনিয়নের কাবিলের বাজারের মেসার্স সাইদুর রহমান ট্রেডার্সকে ১২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
অভিযান পরিচালনার সময় কৃষি বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে নেতৃত্ব দেওয়া সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সবুজ কুমার বসাক বলেন, নিয়মিত মনিটরিংয়ের সময় পাওয়া অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। সার ব্যবস্থাপনা আইন লঙ্ঘনের অপরাধে দুটি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়েছে। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
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