Ajker Patrika
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ঢাকা

ধানমন্ডি ২৭ নম্বরে এপেক্সের শোরুমে আগুন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ধানমন্ডি ২৭ নম্বরে এপেক্সের শোরুমে আগুন
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর ধানমন্ডি ২৭ নম্বরে এপেক্সের একটি শোরুমে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা ৫ মিনিটে আগুন লাগার খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করেন।

ফায়ার সার্ভিস জানায়, মোহাম্মদপুর ফায়ার স্টেশনের দুটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে। এ ছাড়া আরও চারটি ইউনিট ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা হয়েছে।

আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।

বিষয়:

ধানমন্ডিআগুনঢাকা বিভাগফায়ার সার্ভিস
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