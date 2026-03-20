ভূঞাপুরে রাবি, রুয়েট ও রামেক শিক্ষার্থীদের ইফতার

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের সংগঠন ভূঞাপুর উপজেলা সমিতির (রাবি, রুয়েট ও রামেক) আয়োজনে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (১৮ মার্চ) ভূঞাপুরের স্বাধীনতা কমপ্লেক্সের মিলনায়তনে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে সমিতির সভাপতি সিজেন খানের সঞ্চালনায় সংগঠনটির সদস্যরা বক্তব্য দেন। এ সময় রাবি, রুয়েট ও রামেকের প্রায় ৬০ জনের বেশি শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।
অনুষ্ঠানে রাবির প্রাক্তন শিক্ষার্থী রেজাউল করিম রাশেদ বলেন, ‘পরস্পরের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ববোধ, ভবিষ্যৎ শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা ও সার্বিক সহযোগিতার উদ্দেশ্য সংগঠনটির যাত্রা। রমজানের শিক্ষা নিয়ে সবার সাহায্য-সহযোগিতা এগিয়ে আসুক—এটাই প্রত্যাশা করি।’
আরেক প্রাক্তন শিক্ষার্থী ড. মো. হাবিবুর রহমান বলেন, ‘প্রাণের সংগঠনটির ভবিষ্যৎ সফলতা কামনা করি।’
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী মো. আল আমিন বলেন, ‘উর্বরভূমির সর্বোত্তম চাষ হলো শিক্ষা, সেই শিক্ষার সর্বোচ্চ পিঠ হলো বিশ্ববিদ্যালয়। প্রথমবারের মতো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থীর মিলনমেলা হলো ভূঞাপুর উপজেলা ভিত্তিক ইফতার মাহফিল।’
সংগঠনের সফলতা কামনা করে প্রাক্তন শিক্ষার্থী সাদিক হাসান বলেন, ‘বন্ধন বিক্ষিপ্ততার চেয়ে উত্তম। আনন্দঘন প্রাণের মেলায় অনেক দিন পর আসতে পেরে আমি অনেক আনন্দিত।’
বর্তমান শিক্ষার্থী তাসনিম সাদিয়া বর্ষা বলেন, ‘এটি অত্যন্ত চমৎকার একটি আয়োজন, এখানে এসে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে আনন্দিত।’
ইফতার মাহফিলে উপস্থিত হওয়ার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান রাবি শিক্ষার্থী জাহিদ হাসান জুয়েল।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন শিক্ষার্থী গোলাম মোস্তফা, আব্দুর রাজ্জাক, রহিমা খাতুন, খন্দকার মুজাহিদ মেহেদী, মো. জাহাঙ্গীর আলম, মামুন সরকার এবং বর্তমান শিক্ষার্থী পবন চন্দ্র বর্মণ, সাগর তালুকদার, আশরাফুল আলম ও রুয়েটের বর্তমান শিক্ষার্থী তানজিম হাসান তনয়সহ অনেকে।
