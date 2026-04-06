সায়েদাবাদ ও টিকাটুলিতে ২১টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ ডিএমপির

রাজধানীর সড়ক ও ফুটপাত দখলমুক্ত রাখতে অভিযান জোরদার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। এর অংশ হিসেবে ডিএমপির ট্রাফিক ওয়ারী বিভাগ সায়েদাবাদ বাস টার্মিনাল ও টিকাটুলি এলাকায় পৃথক অভিযান চালিয়ে ২১টি অবৈধ দোকানপাট ও স্থাপনা উচ্ছেদ করেছে।
ডিএমপি আজ সোমবার সন্ধ্যায় জানায়, আজ দিনব্যাপী পরিচালিত অভিযানে সায়েদাবাদ বাস টার্মিনালের ভেতরে গড়ে ওঠা ২১টি অবৈধ দোকান ও স্থাপনা বুলডোজারের মাধ্যমে উচ্ছেদ করা হয়। এসব স্থাপনা দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে দখল করে ব্যবসা পরিচালনা করছিল। তবে অভিযানের সময় কোনো আর্থিক জরিমানা বা কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।
একই দিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত টিকাটুলি থেকে হাটখোলা এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেছে ডিএমপির ট্রাফিক ওয়ারী বিভাগ। এ সময় সড়ক ও ফুটপাত দখল করে থাকা অবৈধ দোকানপাট সরিয়ে পথচারীদের চলাচলের জন্য পুরো এলাকা দখলমুক্ত করা হয়। পাশাপাশি অবৈধভাবে পরিচালিত বাস কাউন্টারগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।
