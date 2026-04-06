Ajker Patrika
ঢাকা

সায়েদাবাদ ও টিকাটুলিতে ২১টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ ডিএমপির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাজধানীর সড়ক ও ফুটপাত দখলমুক্ত রাখতে সায়েদাবাদ বাস টার্মিনাল ও টিকাটুলি এলাকায় ডিএমপির উচ্ছেদ অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর সড়ক ও ফুটপাত দখলমুক্ত রাখতে অভিযান জোরদার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। এর অংশ হিসেবে ডিএমপির ট্রাফিক ওয়ারী বিভাগ সায়েদাবাদ বাস টার্মিনাল ও টিকাটুলি এলাকায় পৃথক অভিযান চালিয়ে ২১টি অবৈধ দোকানপাট ও স্থাপনা উচ্ছেদ করেছে।

ডিএমপি আজ সোমবার সন্ধ্যায় জানায়, আজ দিনব্যাপী পরিচালিত অভিযানে সায়েদাবাদ বাস টার্মিনালের ভেতরে গড়ে ওঠা ২১টি অবৈধ দোকান ও স্থাপনা বুলডোজারের মাধ্যমে উচ্ছেদ করা হয়। এসব স্থাপনা দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে দখল করে ব্যবসা পরিচালনা করছিল। তবে অভিযানের সময় কোনো আর্থিক জরিমানা বা কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।

একই দিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত টিকাটুলি থেকে হাটখোলা এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেছে ডিএমপির ট্রাফিক ওয়ারী বিভাগ। এ সময় সড়ক ও ফুটপাত দখল করে থাকা অবৈধ দোকানপাট সরিয়ে পথচারীদের চলাচলের জন্য পুরো এলাকা দখলমুক্ত করা হয়। পাশাপাশি অবৈধভাবে পরিচালিত বাস কাউন্টারগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

পাঠকের আগ্রহ

পুলিশি হেফাজতে বাবা-ছেলের মৃত্যু, ভারতে ৯ পুলিশ সদস্যের মৃত্যুদণ্ড

পুলিশি হেফাজতে বাবা-ছেলের মৃত্যু, ভারতে ৯ পুলিশ সদস্যের মৃত্যুদণ্ড

মালয়েশিয়া পাচারকালে বিমানবন্দরে ১২০ কেজি ওষুধ আটক

মালয়েশিয়া পাচারকালে বিমানবন্দরে ১২০ কেজি ওষুধ আটক

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে বিচারকেরা ঐক্যবদ্ধ: বিবৃতি

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে বিচারকেরা ঐক্যবদ্ধ: বিবৃতি

প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা শামছুল ইসলামের দায়িত্ব বাড়ল

প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা শামছুল ইসলামের দায়িত্ব বাড়ল

পাইলট উদ্ধারের আড়ালে ইউরেনিয়াম চুরি করতে চেয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র—দাবি ইরানের

পাইলট উদ্ধারের আড়ালে ইউরেনিয়াম চুরি করতে চেয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র—দাবি ইরানের

সম্পর্কিত

আদালতে জুলাইয়ের আসামি, আইনজীবী থেকে টাকা নিয়ে বরখাস্ত পুলিশ সদস্য

আদালতে জুলাইয়ের আসামি, আইনজীবী থেকে টাকা নিয়ে বরখাস্ত পুলিশ সদস্য

নওগাঁয় এমপির বাড়িতে নিয়ে বিএনপি নেতাকে মারধরের অভিযোগ

নওগাঁয় এমপির বাড়িতে নিয়ে বিএনপি নেতাকে মারধরের অভিযোগ

রাজধানীতে বিভিন্ন অপরাধে গ্রেপ্তার ৫৯ জন

রাজধানীতে বিভিন্ন অপরাধে গ্রেপ্তার ৫৯ জন

সায়েদাবাদ ও টিকাটুলিতে ২১টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ ডিএমপির

সায়েদাবাদ ও টিকাটুলিতে ২১টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ ডিএমপির