Ajker Patrika
ঢাকা

ছিনতাইকারীদের ধরতে গিয়ে ছুরিকাঘাতে পুলিশের এসআই ও কনস্টেবল আহত

ঢামেক প্রতিবেদক
আপডেট : ১২ জুন ২০২৬, ১১: ৫৫
ছিনতাইকারীদের ধরতে গিয়ে ছুরিকাঘাতে পুলিশের এসআই ও কনস্টেবল আহত
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের জিয়া উদ্যান এলাকায় ছিনতাই করে পালিয়ে যাচ্ছিল তিন ছিনতাইকারী। বৃহস্পতিবার (১১ জুন) দিবাগত রাত ১টার দিকে ঘটনাটি দেখার পর ব্যাটারিচালিত রিকশায় থাকা ছিনতাইকারীদের মোটরসাইকেলে করে ধাওয়া করেন টহলে থাকা এসআই সামসুজ্জোহা (৩৪) ও কনস্টেবল মোহাম্মদ হৃদয় হোসেন (২০)।

শেরেবাংলা নগর থানার এই দুই পুলিশ সদস্য একপর্যায়ে জিয়া উদ্যানের গ্লাস ব্রিজের সামনে ছিনতাইকারীদের ধরে ফেলেন। এ সময় তিনজনের মধ্যে এক ছিনতাইকারী হঠাৎ এসআই সামসুজ্জোহা ও কনস্টেবল হৃদয়কে ধারালো ছুরি দিয়ে আঘাত করে পালিয়ে যায়। তবে অন্য দুই ছিনতাইকারীকে আটক করা হয়।

পরে খবর পেয়ে শেরেবাংলা নগর থানার অন্য পুলিশ সদস্যরা গুরুতর আহত এসআই সামসুজ্জোহা ও কনস্টেবল হৃদয়কে উদ্ধার করে প্রথমে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। প্রাথমিক চিকিৎসার পর সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাত আড়াইটার দিকে তাঁদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে তাঁরা জরুরি বিভাগের ৪ নম্বর ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের উপপরিদর্শক (এসআই) মাহমুদুল হাসান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

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