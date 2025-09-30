Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

আফতাবনগরে হিরো আলমের ওপর হামলা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

‎রাজধানীর আফতাবনগরে আলোচিত কনটেন্ট ক্রিয়েটর আশরাফুল আলম ওরফে হিরো আলমের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) রাত ৯টার দিকে এ হামলার ঘটনা ঘটে। তবে কে বা কারা এই হামলা চালিয়েছে তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

সোমবার রাতে আজকের পত্রিকাকে ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন বাড্ডা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম।

‎ওসি বলেন, আলোচিত কনটেন্ট ক্রিয়েটর আশরাফুল আলম ওরফে হিরো আলমের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। তবে কারা, কেন এই হামলা করেছে প্রাথমিকভাবে তার কিছুই জানা যায়নি। তবে ভুক্তভোগীর কাছ থেকে অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

‎প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, কয়েকটি মোটরসাইকেলে আসা দুর্বৃত্তরা হিরো আলমকে ঘেরাও করে মারধর করতে থাকে। এতে গুরুতর আহত অবস্থায় ফেলে রেখে যায় দুবৃত্তরা। পরে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে নিকটস্থ একটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। এরপর মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন।

‎‎এদিকে রাত সোয়া ১০টার দিকে হিরো আলমের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ থেকে জানানো হয়, আফতাবনগরে হিরো আলমের ওপর সন্ত্রাসীদের হামলা। অজ্ঞান অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

‎‎সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হিরো আলমের ছড়িয়ে পড়া এক ছবিতে দেখা গেছে, হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছেন হিরো আলম। তার মুখমণ্ডলসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। এছাড়া তার পরনের টি-শার্টও ছেঁড়া।

বিষয়:

ঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগঢাকাহামলাহিরো আলম
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বেসরকারি স্কুল-কলেজে কর্মচারী নিয়োগের কর্তৃত্ব হারাল পরিচালনা পর্ষদ

৪ দিন ধরে পুলিশ ফাঁড়িতে আটক যুবকের মৃত্যু, ইনচার্জ গ্রেপ্তার

টিকটকে পরিচয়, মোবাইল উপহার দিতে ডেকে দলবদ্ধ ধর্ষণ

খাগড়াছড়ি সহিংসতা: ‘ভুয়া ধর্ষণ’ মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইলেন হান্নান মাসউদ

বিসিবিতে কাজ করতে আগ্রহী ওয়াসিম আকরাম, তবে...

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নারায়ণগঞ্জে চাঁদাবাজির অভিযোগে গণপিটুনিতে ইউপি সদস্য নিহত

নারায়ণগঞ্জে চাঁদাবাজির অভিযোগে গণপিটুনিতে ইউপি সদস্য নিহত

সাবেক এমপি ফয়জুর রহমান বাদল ও তামান্না নুসরাত বুবলী গ্রেপ্তার

সাবেক এমপি ফয়জুর রহমান বাদল ও তামান্না নুসরাত বুবলী গ্রেপ্তার

মুচলেকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন হান্নান মাসউদ, সেই রাব্বি ফের চাঁদাবাজির অভিযোগে আটক‎

মুচলেকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন হান্নান মাসউদ, সেই রাব্বি ফের চাঁদাবাজির অভিযোগে আটক‎

মোদিকে একহাত নিলেন পাকিস্তানের বোর্ডপ্রধান

মোদিকে একহাত নিলেন পাকিস্তানের বোর্ডপ্রধান

কারাবন্দী সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদের মৃত্যু

কারাবন্দী সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদের মৃত্যু

সম্পর্কিত

নেই কসাইখানা, ছড়াচ্ছে রোগ

নেই কসাইখানা, ছড়াচ্ছে রোগ

রংপুরের পীরগাছা: আশ্রয়ণের ঘর যেন জঙ্গল

রংপুরের পীরগাছা: আশ্রয়ণের ঘর যেন জঙ্গল

রোগীর কাছে থেকেও দূরে হাসপাতাল, ভোগান্তি

রোগীর কাছে থেকেও দূরে হাসপাতাল, ভোগান্তি

আফতাবনগরে হিরো আলমের ওপর হামলা

আফতাবনগরে হিরো আলমের ওপর হামলা