‘নিরপেক্ষ সাংবাদিকতায় অটল আজকের পত্রিকা’

অ্যালগরিদমের যুগেও নিরপেক্ষ সাংবাদিকতায় আজকের পত্রিকা অটল রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক কামরুল হাসান। আজ শনিবার ৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে রাজধানীর বনশ্রীতে পত্রিকাটির প্রধান কার্যালয়ে ঘরোয়াভাবে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি এই মন্তব্য করেন। এ সময় কেক কেটে বর্ষপূর্তি উদ্যাপন করা হয়।
কামরুল হাসান বলেন, গত পাঁচ বছরে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আজকের পত্রিকা নিরপেক্ষ ও বিশ্বাসযোগ্য সাংবাদিকতার নীতি থেকে একচুলও সরে যায়নি। বর্তমানে সাংবাদিকতা অনেকটা অ্যালগরিদম-নির্ভর হয়ে পড়েছে, যেখানে প্রযুক্তি নির্ধারণ করে মানুষ কী পড়বে বা কী পড়বে না। এমন বাস্তবতায় নিরপেক্ষ ও বিশ্বাসযোগ্য সংবাদমাধ্যমের প্রয়োজনীয়তা আরও বেড়েছে।
কামরুল হাসান বলেন, ‘বানান বা বাক্যগত ভুল হতে পারে, কিন্তু আমরা কখনোই সম্পূর্ণ ভুল সংবাদ প্রকাশ করিনি।’
পত্রিকার এই সাফল্যের কৃতিত্ব সংবাদকর্মী, সম্পাদকীয় বিভাগ ও পরিবেশন-সংশ্লিষ্ট সব কর্মীর উল্লেখ করে কামরুল হাসান বলেন, যোগ্য ও দক্ষ মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতিদিন একটি নির্ভুল ও পক্ষপাতহীন পত্রিকা পাঠকের হাতে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।
অনুষ্ঠানে আরও জানানো হয়, আগামীকাল থেকে আজকের পত্রিকার ওয়েব সংস্করণে বাংলা ভাষার পাশাপাশি ইংরেজি সংস্করণও চালু হচ্ছে। এর ফলে ইংরেজি ভাষার পাঠকেরা পত্রিকাটির সংবাদ পড়তে পারবেন।
সংক্ষিপ্ত পরিসরে পাঁচ বছর পূর্তি উদ্যাপন করা হলেও ভবিষ্যতে আরও বড় পরিসরে আয়োজনের পরিকল্পনার কথা জানান কামরুল হাসান। এ সময় তিনি পত্রিকার বিনিয়োগকারী ইউএস-বাংলা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মামুনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।
ডিবি পরিচয়ে মানুষের কাছে চাঁদাবাজির অভিযোগে প্রতারক চক্রের দুই সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে পাবনা জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখা। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে পৃথক অভিযানে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। আজ শনিবার তাঁদের আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়।২৮ মিনিট আগে
বিরোধপূর্ণ জমিতে সীমানাপ্রাচীর নির্মাণকে কেন্দ্র করে মোবারক আলী ও সালাম ফকিরের বিরোধ চলছিল। এ নিয়ে একাধিকবার স্থানীয়ভাবে সমঝোতার চেষ্টা করা হলেও কোনো সমাধান হয়নি। শনিবার মোবারক আলী বিরোধপূর্ণ জমিতে আবার সীমানাপ্রাচীর নির্মাণের কাজ শুরু করলে সালাম ফকির আদালতের রায়ের...৩০ মিনিট আগে
অনলাইন ও ডিজিটাল সাংবাদিকতাই এখন মানুষের তথ্য গ্রহণের প্রধান মাধ্যম বলে মন্তব্য করেছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম। তিনি বলেন, সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে অনলাইন সাংবাদিকতা মানুষের দেখা, জানা ও সম্পৃক্ত থাকার প্রধান ভরসায় পরিণত হয়েছে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে সবচেয়ে সফলভাবে নিজেদের...১ ঘণ্টা আগে
ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় গ্যাস পাইপলাইন স্থানান্তরের কাজের জন্য নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ ও আড়াইহাজারসহ বেশ কিছু এলাকায় টানা ২৪ ঘণ্টা গ্যাস সরবরাহ সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে। তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন আজ শনিবার এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছে।১ ঘণ্টা আগে