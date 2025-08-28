Ajker Patrika
পুলিশের ওপর ৪ দফা হামলা, গাজীপুরের শীর্ষ সন্ত্রাসীকে ছিনিয়ে নিল দুর্বৃত্তরা

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  
গাজীপুরে পুলিশের গাড়িতে হামলা করে সন্ত্রাসীকে ছিনিয়ে নিল দুর্বৃত্তরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
গাজীপুরের শ্রীপুরে গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) হাতে আটক শীর্ষ সন্ত্রাসী মো. সুমন মিয়াকে (৩২) ছিনিয়ে নিয়েছে দুর্বৃত্তরা। হামলায় পুলিশের তিন সদস্য আহত হয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, ছিনিয়ে নেওয়া আসামির বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে একাধিক মামলা রয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার রাত ৮টার দিকে শ্রীপুর পৌরসভার টেংরা রাস্তার মোড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন এএসআই শহিদুল ইসলাম, এএসআই এমদাদ ও এসআই নাজমুল ইসলাম।

মো. সুমন মিয়া উপজেলার বরমী ইউনিয়নের পাঠানটেক গ্রামের মোসলেম উদ্দিনের ছেলে। তাঁর বিরুদ্ধে জেলার বিভিন্ন থানায় অস্ত্র আইনে একাধিক মামলা রয়েছে।

আহত এএসআই শহিদুল ইসলাম বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলা কাওরাইদ ইউনিয়নের নান্দিয়া সাঙ্গুন এলাকার ব্রিজ থেকে তাঁকে আটক করে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ ও থানা-পুলিশ। এ সময় আসামিকে গাড়িতে উঠিয়ে রওনা হলে দুর্বৃত্তরা প্রথমে বরমী এলাকায় হামলা চালিয়ে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে।

এরপর সাতখামাইর, পরবর্তী সময় সিসিডিবি, পর্যায়ক্রমে টেংর ডিবার পার এলাকায় আবারও হামলা চালিয়ে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চালায়। সবশেষ শ্রীপুর টেংরা রাস্তা মোড় এলাকায় পুলিশকে মারধর করে আসামিকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক বলেন, জেলা গোয়েন্দা পুলিশ প্রথমে ত্রিমোহনী ব্রিজ এলাকা থেকে সন্ধ্যা ৭টার দিকে আটক করে এই শীর্ষ সন্ত্রাসীকে। এরপর অতিরিক্ত পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। কয়েক দফা হামলার পর ছিনিয়ে নেওয়া হয় আসামি। এ সময় পুলিশের কয়েক সদস্য আহত হয়েছেন।

গাজীপুরশ্রীপুর (গাজীপুর)ঢাকা বিভাগসন্ত্রাসীহামলাজেলার খবর
