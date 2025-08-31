জুলাই হামলায় জড়িত শিক্ষকদের বিচার না হলে জাকসু নির্বাচন আটকে দেওয়ার হুমকি ছাত্রদল নেতার

জাবি প্রতিনিধি
গণ-অভ্যুত্থানের সময় ১৪ থেকে ১৭ জুলাই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি) শিক্ষার্থীদের ওপর হামলায় জড়িত শিক্ষকদের বিচার না হলে জাকসু আটকে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হল শাখা ছাত্রদলের সভাপতি হামিদুল্লাহ সালমান। তিনি ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেল থেকে কার্যকরী সদস্য পদে জাকসুতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।
আজ রোববার (৩১ আগস্ট) বিশ্ববিদ্যালয়ের জহির রায়হান মিলনায়তনে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদসমূহের নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী বৈধ প্রার্থীদের সঙ্গে জাকসু নির্বাচন কমিশনের এক মতবিনিময় সভায় তিনি এ হুমকি দেন।
হামিদুল্লাহ সালমান বলেন, ‘৩১ আগস্টের মধ্যে আওয়ামীপন্থী শিক্ষকদের বিচার করার কথা ছিল। কিন্তু সে বিচার এখনো হয়নি। জাকসুর আগে যদি এই শিক্ষকদের বিচার না হয় এবং হল থেকে অছাত্রদের বের না করা হয়, তাহলে ১১ তারিখ জাকসু হতে দেব না।’
তবে এ বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানান সভায় উপস্থিত শিক্ষার্থীরা।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে হামিদুল্লাহ সালমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘জাকসু হওয়ার আগে আমরা সবাই ফ্যাসিস্ট শিক্ষকদের বিচারের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ ছিলাম। কিন্তু এখন অনেকে চুপ হয়ে গেছে। জাকসুর আগে যদি বিচার সম্পন্ন না হয়, সে ক্ষেত্রে আমি একা লড়াই চালিয়ে যাব।’
সার্বিক বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের সদস্যসচিব অধ্যাপক এ কে এম রাশিদুল আলম বলেন, কোনো অপশক্তি জাকসু নির্বাচন আটকাতে পারবে না। যথাসময়ে জাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
