ভূমি জালিয়াতি: বরিশালে সাবেক কানুনগো ও তহশিলদার কারাগারে

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
প্রতীকী ছবি
ভূমি জালিয়াতির অভিযোগে বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলার সাবেক কানুনগো মো. তফিকুর রহমান ও একই উপজেলার মাধবপাশা ইউনিয়নের সাবেক তহশিলদার আব্দুল বারেককে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক দুজনকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। তাঁদের বিরুদ্ধে জালিয়াতি মামলা করেছেন বাবুগঞ্জের মাধবপাশা ইউনিয়নের বাসিন্দা শেখ শামীম।

বাদীর আইনজীবী মো. মাসুদ জানান, তফিকুর ও বারেক আজ আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন প্রার্থনা করেন। বিচারক তাঁদের জামিন নামঞ্জুর করেন। পরে আদালত থেকে কারাগারে পাঠানো হয়।

অভিযুক্ত ব্যক্তিরা বাবুগঞ্জের হিজলা মৌজার বিএস ৫০৭ নম্বর দাগের ৪০ শতাংশ জমি জালিয়াতি করে জনৈক বাবুল জমাদ্দরের নামে খতিয়ান দেয়। বাবুল ওই জমি আকিজ গ্রুপের কাছে বিক্রি করেছেন। জমির মালিক শেখ শামীম মোট ১২ জনের বিরুদ্ধে জালিয়াতি মামলা করেছেন।

বরিশাল জেলাবরিশাল বিভাগবরিশালকারাগারভূমি অফিসজালিয়াতি
