Ajker Patrika
ঢাকা

প্রয়োজনে বিয়েবাড়ির গয়না বহনে নিরাপত্তা দেবে পুলিশ: ডিবি প্রধান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
প্রয়োজনে বিয়েবাড়ির গয়না বহনে নিরাপত্তা দেবে পুলিশ: ডিবি প্রধান
ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) প্রধান ও অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মো. শফিকুল ইসলাম। ছবি: ডিএমপির সৌজন্যে

ঈদের ছুটিতে খালি বাসার মূল্যবান জিনিসপত্র থানায় রেখে যাওয়ার আহ্বানের পর এবার বিয়েবাড়ির গয়না বহনেও নিরাপত্তা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। আজ রোববার ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) প্রধান ও অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মো. শফিকুল ইসলাম এই নতুন সেবার কথা জানান।

সংবাদ সম্মেলনে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে ডিবির প্রধান বলেন, ‘ঈদের সময় আমরা জনগণকে আহ্বান জানিয়েছিলাম মূল্যবান গয়না ও জিনিসপত্র থানায় বা ব্যাংকের ভল্টে রাখতে পারেন। বিশেষ করে টাকা বা মূল্যবান গয়না পরিবহনের ক্ষেত্রে আমরা নিরাপত্তা দেব।’

তিনি আরও বলেন, ‘ঈদের পরে বিভিন্ন জায়গায় বিয়ে হচ্ছে। কেউ যদি মনে করেন হোটেল বা কমিউনিটি সেন্টার থেকে বাড়ি পর্যন্ত গয়না নেওয়ার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা প্রয়োজন, তবে নিকটস্থ থানায় বললে আমরা সর্বোচ্চ নিরাপত্তা দেব।’

ঈদের সার্বিক নিরাপত্তা বিষয়ে মো. শফিকুল ইসলাম জানান, পুলিশের একটি অংশ ছুটিতে থাকলেও নিরাপত্তার জন্য পর্যাপ্ত সদস্য মোতায়েন রাখা হয়েছে। ডিএমপি কমিশনার ঈদের তিন দিন আগে থেকেই নিরাপত্তাব্যবস্থা পরিদর্শন শুরু করেছেন এবং ডিবির পক্ষ থেকেও সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ চলছে। তিনি বলেন, ‘আমরা প্রতিটি পয়েন্ট পরিদর্শন করে দেখেছি আমাদের ফোর্স মোতায়েন আছে কি না। ঈদে এখন পর্যন্ত বড় ধরনের কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। আশা করি, বাকি দিনগুলোও আমরা ভালোভাবে পার করতে পারব।’

উল্লেখ্য, ১৫ মার্চ এক সংবাদ সম্মেলনে ডিএমপির ভারপ্রাপ্ত কমিশনার মো. সরওয়ার ঢাকা ছাড়ার আগে নগদ অর্থ, স্বর্ণালংকার ও গুরুত্বপূর্ণ দলিল অরক্ষিত অবস্থায় না রেখে আত্মীয়স্বজনের কাছে রেখে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। ঢাকায় আত্মীয়স্বজন না থাকলে প্রয়োজনে এসব মূল্যবান সামগ্রী থানায় রাখা যেতে পারে বলেও তিনি উল্লেখ করেছিলেন।

