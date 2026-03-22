প্রয়োজনে বিয়েবাড়ির গয়না বহনে নিরাপত্তা দেবে পুলিশ: ডিবি প্রধান

ঈদের ছুটিতে খালি বাসার মূল্যবান জিনিসপত্র থানায় রেখে যাওয়ার আহ্বানের পর এবার বিয়েবাড়ির গয়না বহনেও নিরাপত্তা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। আজ রোববার ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) প্রধান ও অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মো. শফিকুল ইসলাম এই নতুন সেবার কথা জানান।
সংবাদ সম্মেলনে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে ডিবির প্রধান বলেন, ‘ঈদের সময় আমরা জনগণকে আহ্বান জানিয়েছিলাম মূল্যবান গয়না ও জিনিসপত্র থানায় বা ব্যাংকের ভল্টে রাখতে পারেন। বিশেষ করে টাকা বা মূল্যবান গয়না পরিবহনের ক্ষেত্রে আমরা নিরাপত্তা দেব।’
তিনি আরও বলেন, ‘ঈদের পরে বিভিন্ন জায়গায় বিয়ে হচ্ছে। কেউ যদি মনে করেন হোটেল বা কমিউনিটি সেন্টার থেকে বাড়ি পর্যন্ত গয়না নেওয়ার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা প্রয়োজন, তবে নিকটস্থ থানায় বললে আমরা সর্বোচ্চ নিরাপত্তা দেব।’
ঈদের সার্বিক নিরাপত্তা বিষয়ে মো. শফিকুল ইসলাম জানান, পুলিশের একটি অংশ ছুটিতে থাকলেও নিরাপত্তার জন্য পর্যাপ্ত সদস্য মোতায়েন রাখা হয়েছে। ডিএমপি কমিশনার ঈদের তিন দিন আগে থেকেই নিরাপত্তাব্যবস্থা পরিদর্শন শুরু করেছেন এবং ডিবির পক্ষ থেকেও সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ চলছে। তিনি বলেন, ‘আমরা প্রতিটি পয়েন্ট পরিদর্শন করে দেখেছি আমাদের ফোর্স মোতায়েন আছে কি না। ঈদে এখন পর্যন্ত বড় ধরনের কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। আশা করি, বাকি দিনগুলোও আমরা ভালোভাবে পার করতে পারব।’
উল্লেখ্য, ১৫ মার্চ এক সংবাদ সম্মেলনে ডিএমপির ভারপ্রাপ্ত কমিশনার মো. সরওয়ার ঢাকা ছাড়ার আগে নগদ অর্থ, স্বর্ণালংকার ও গুরুত্বপূর্ণ দলিল অরক্ষিত অবস্থায় না রেখে আত্মীয়স্বজনের কাছে রেখে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। ঢাকায় আত্মীয়স্বজন না থাকলে প্রয়োজনে এসব মূল্যবান সামগ্রী থানায় রাখা যেতে পারে বলেও তিনি উল্লেখ করেছিলেন।
গাজীপুর সাফারি পার্কে পবিত্র ঈদুল ফিতরের দ্বিতীয় দিনে দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভিড় দেখা গেছে। আজ রোববার (২২ মার্চ) সকাল থেকে দর্শনার্থীরা এসে ভিড় জমান। অনেকেই সপরিবারে এসেছেন। হাজার হাজার দর্শনার্থীদের পদচারণে মুখরিত হয়ে ওঠে পুরো পার্ক। এবার ঈদে সাত দিনের দীর্ঘ ছুটিতে বিপুলসংখ্যক দর্শনার্থীর সমাগম...১৯ মিনিট আগে
ফরিদপুর সদর উপজেলায় ১৭টি বসতঘরে হামলা-ভাঙচুর ও লুটপাট চালানো হয়েছে। এমনকি মসজিদের ভেতরে আশ্রয় নেওয়া তিনজনকে পিটিয়ে আহত করা হয়। স্থানীয় এক ছাত্রদল নেতার নেতৃত্বে এই হামলা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় পুলিশ চারজনকে আটক করেছে।৩৩ মিনিট আগে
নওগাঁর মান্দায় বসতবাড়ি কিনে চাঁদা না দেওয়ায় একজনকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে গুরুতর জখম করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। মুমূর্ষু অবস্থায় আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
মেহেরপুরের গাংনীতে মালিকবিহীন অবস্থায় ভারতীয় ৯ বোতল মদ ও ২ হাজার পিস ডেক্সামেথাসন ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। রোববার (২২ মার্চ) ভোরে উপজেলার ধলার এলাকা থেকে এগুলো জব্দ করা হয়।২ ঘণ্টা আগে