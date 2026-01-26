সাবেক প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেনের স্ত্রী-সন্তানের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাবেক প্রতিমন্ত্রী মো. জাকির হোসেনের স্ত্রী সুরাইয়া সুলতানা, ছেলে সাফায়েত বিন জাকির ও মেয়ে জাকিয়া তাবাসসুম সঞ্চয়ীর দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার (২৬ জানুয়ারি) ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এ নির্দেশ দেন।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদন মঞ্জুর করে আদালত এই নিষেধাজ্ঞার আদেশ দেন বলে জানান সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন।
দুদকের সহকারী পরিচালক মো. নাজমুল ইসলাম পৃথক তিনটি আবেদন করেন।
আবেদনে বলা হয়, জাকির হোসেনের স্ত্রী সুরাইয়া, ছেলে সাফায়েত ও মেয়ে জাকিয়ার বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ থাকায় সম্পদ বিবরণী দাখিলের নোটিশ জারি করা হয়েছে। সাবেক প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেনের অবৈধ সম্পদ অর্জনে তাঁরা প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেছেন, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। তাঁরা দেশত্যাগ করতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তাই সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে আদালতের মাধ্যমে তাঁদের বিদেশগমনে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া প্রয়োজন।
হবিগঞ্জের লাখাই উপজেলায় কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) প্রকল্পের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে সাবেক উপজেলা পরিষদ ও সাবেক প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাসহ ছয়জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। চারটি ইউনিয়নের আটটি প্রকল্পে প্রায় ৩৪ লাখ টাকা আত্মসাতের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ার পর গত বৃহস্পতিবার৩ মিনিট আগে
অনেক থানা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যারা থানা পোড়াল, তারা যখন দ্বন্দ্ব করে, তখন কোনো ওসির সাহস হয় তাদের বিপক্ষে অবস্থান নেওয়ার। প্রশাসন অনেকটা লাল ফিতায় বন্দী।১৬ মিনিট আগে
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান ও সাবেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেছেন, পরাজিত ফ্যাসিবাদ শক্তি ও নতুন ফ্যাসিবাদ শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। ‘হ্যাঁ’ ভোটকে বিজয়ী করে তাদের ঐক্যকে নস্যাৎ করে দিতে হবে। আজ সোমবার (২৬ জানুয়ারি) বেলা ৩টার দিকে চট্টগ্রামের বোয়ালখালী২৬ মিনিট আগে
কক্সবাজার-মহেশখালী নৌ-রুটে দুটি স্পিডবোটের সংঘর্ষে পানিতে পড়ে অজ্ঞাতনামা এক নারী নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার দুপুর পৌনে ১টার দিকে বাঁকখালী নদীর মোহনায় এ ঘটনা ঘটেছে।৩৩ মিনিট আগে