সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জের ডাকাতসর্দার সাহেব আলীকে ধরতে গিয়ে হামলার শিকার হয়েছেন র্যাব-১১ এর সদস্যরা। সংঘবদ্ধ ডাকাত দলের হামলায় তিনজন র্যাব সদস্য আহতের খবর পাওয়া গেছে। তবে, তাৎক্ষণিকভাবে আহত কর্মকর্তাদের নাম-পদবি পাওয়া সম্ভব হয়নি।
মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) রাতে ৯ টারদিকে নাসিক ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বৌ-বাজার এলাকায় এই ঘটনা ঘটে ।
র্যাব-১১ এর অপারেশন টিমের ইনচার্জ (এসআই) কাইয়ুম হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ’আমি পুরো ঘটনা এখন পর্যন্ত শুনিনি। আহত সদস্যরা বর্তমানে চিকিৎসা নিচ্ছেন। বিস্তারিত আমি পরে ফোনে জানাতে পারব’।
স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ডাকাতসর্দার সাহেব আলীকে আটকের লক্ষ্যে সাদাপোশাকে অভিযান চালায় র্যাবের একটি টিম। অভিযানকালে তাকে বৌবাজার এলাকা থেকে আটক করতে সক্ষম হয় র্যাব। পরে এই ডাকাতকে র্যাব কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশে রওনা দিলে তার ২০-২৫ জন সহযোগী র্যাব সদস্যদের ওপর হামলা চালিয়ে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এ সময় সংঘবদ্ধ ডাকাত দলের হামলায় আহত কর্মকর্তারা স্থানীয়দের সহযোগিতায় ঘটনাস্থলের পাশের একটি ফার্মেসিতে প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা নেন। একপর্যায়ে র্যাবের অতিরিক্ত ফোর্স ঘটনাস্থল পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে যান।
এ বিষয়ে জানতে র্যাব-১১ এর অধিনায়ক (সিও) লেফটেন্যান্ট কর্নেল এইচএম সাজ্জাদ হোসেনের সঙ্গে একাধিক বার যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তাকে পাওয়া যায়নি।
