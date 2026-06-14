Ajker Patrika
ঢাকা

অভিনেত্রী ঝিলিকের রহস্যজনক মৃত্যু: রিমান্ড শেষে কারাগারে স্বামী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
অভিনেত্রী ঝিলিকের রহস্যজনক মৃত্যু: রিমান্ড শেষে কারাগারে স্বামী
অভিনেত্রী আসমা আক্তার ঝিলিক। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বারান্দা থেকে পড়ে অভিনেত্রী আসমা আক্তার ঝিলিকের মৃত্যুর ঘটনায় তাঁর স্বামী সাফি উল্লাহকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। এক দিনের রিমান্ড শেষে আজ রোববার বিকেলে সাফিকে আদালতে হাজির করে ধানমন্ডি থানা–পুলিশ। পরে তদন্ত কর্মকর্তার আবেদনের প্রেক্ষিতে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুল ইসলাম তাঁকে কারাগারে পাঠানোর এ নির্দেশ দেন।

আদালতের ধানমন্ডি থানার সাধারণ নিবন্ধন কর্মকর্তা উপপরিদর্শক (এসআই) আবুল বাশার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

গত শুক্রবার দুপুরে বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ৮ তলার বারান্দা থেকে পড়ে মৃত্যু হয় ঝিলিকের। এ ঘটনায় পরদিন শনিবার তাঁর বড় ভাই মোজাম্মেল হক ধানমন্ডি মডেল থানায় আত্মহত্যার প্ররোচনার অভিযোগে ঝিলিকের স্বামী সাফি উল্লাহর বিরুদ্ধে মামলা করেন। পরে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে এবং শনিবার একদিনের রিমান্ডে নেয়।

মামলার বিবরণীতে জানা যায়, পেটের ব্যথা নিয়ে ধানমন্ডির বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন সাফি। সুস্থ হওয়ায় শুক্রবার সকাল ১০টার দিকে তাঁকে ছাড়পত্র দেওয়া। এরপর ঝিলিক তাঁর স্বজনদের হাসপাতালে বিলের জন্য ১৬ হাজার টাকা পাঠাতে বলেন। দুপুর সোয়া ১টার দিকে ঝিলিকের সঙ্গে ছোট বোন রেশমি আক্তারের ভিডিও কলে কথা হয়। এর ঘণ্টাখানেক পর সাফি ঝিলিকের বাবাকে ফোন করে তাঁর মৃত্যুর খবর দেন।

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