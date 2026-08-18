Ajker Patrika
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কিশোরগঞ্জ

ভৈরবে মাদ্রাসার দুই শিক্ষার্থী অপহরণের অভিযোগ

ভৈরব (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি
আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৬, ১৪: ৩৪
ভৈরবে মাদ্রাসার দুই শিক্ষার্থী অপহরণের অভিযোগ
অপহৃত দুই শিক্ষার্থী। ছবি: সংগৃহীত

কিশোরগঞ্জের ভৈরব উপজেলার আগানগর ইউনিয়নের নবীপুর গ্রামের নূরে মদিনা ইব্রাহিমিয়া মাদ্রাসার দুই শিক্ষার্থীকে অপহরণের অভিযোগ উঠেছে।

সোমবার (১৭ আগস্ট) রাত পৌনে ৯টার দিকে নবীপুর চনকান্দা মসজিদের পাশ থেকে তাদের অপহরণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ।

মাদ্রাসার শিক্ষক মুফতি দেলোয়ার হোসাইন ও পরিচালক মো. জামাল মিয়া এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। এ ঘটনায় মাদ্রাসার শিক্ষক মুফতি দেলোয়ার হোসাইন বাদী হয়ে সোমবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে ভৈরব থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেছেন।

মাদ্রাসা সূত্রে জানা যায়, সোমবার রাতে শিক্ষার্থীরা স্থানীয় বিভিন্ন বাড়ি থেকে লজিং শিক্ষার্থীদের জন্য খাবার সংগ্রহ করতে যায়। রাত পৌনে ৯টার দিকে চনকান্দা এলাকায় ফজলুল হক মেম্বারের বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে মাদ্রাসায় ফেরার পথে চনকান্দা মসজিদের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি সাদা রঙের মাইক্রোবাস থেকে কয়েকজন তাদের গতিরোধ করে। পরে দেশীয় অস্ত্রের মুখে দুই শিক্ষার্থীকে জোরপূর্বক মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

এ সময় তাদের সঙ্গে থাকা অন্য কয়েকজন শিক্ষার্থী দৌড়ে পাশের একটি বাড়িতে আশ্রয় নেয়। পরে স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই অপহরণকারীরা ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন।

অপহৃত দুই শিক্ষার্থী হলেন কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রাম উপজেলার আব্দুল্লাহপুর গ্রামের জয়নাল মিয়ার ছেলে জুনাইদ মিয়া (১৩) এবং লোকমান মিয়ার ছেলে সাঈদ হাসান (১৫)। তারা দুজনই মাদ্রাসার হিফজ বিভাগের শিক্ষার্থী।

ঘটনার পর থেকে দুই শিক্ষার্থীর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। বিষয়টি নিয়ে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ, স্বজন ও এলাকাবাসীর মধ্যে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে।

ভৈরব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাহবুবুর রহমান বলেন, ‘রাতেই অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে এবং শিক্ষার্থীদের উদ্ধারে পুলিশ কাজ করছে।’

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