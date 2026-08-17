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জাতীয়

উপসচিব হলেন ২৭৭ কর্মকর্তা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৬, ১৮: ৪১
উপসচিব হলেন ২৭৭ কর্মকর্তা

জ্যেষ্ঠ সহকারী সচিব ও সমমর্যাদার ২৭৭ জন কর্মকর্তাকে উপসচিব পদে পদোন্নতি দিয়েছে সরকার। আজ সোমবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় তাঁদের পদোন্নতি দিয়ে পৃথক প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।

রেওয়াজ অনুযায়ী, পদোন্নতির পর ২৬২ জনকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করা হয়েছে। এ ছাড়া পদোন্নতি পাওয়া বিভিন্ন মিশনের ১৫ কর্মকর্তাকে আগের দায়িত্বে রাখা হয়েছে।

বিষয়:

ওএসডিপদোন্নতিজনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
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