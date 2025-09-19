Ajker Patrika
আ.লীগের মিছিল না ঠেকিয়ে খাওয়াদাওয়া, তিন পুলিশ কর্মকর্তা ক্লোজ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২: ২৯
ফাইল ছবি

‘দায়িত্বে অবহেলার’ অভিযোগে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) তেজগাঁও বিভাগের মোহাম্মদপুর জোনের তিন পুলিশ কর্মকর্তাকে ক্লোজ করা হয়েছে। তাঁরা হলেন জোনের সহকারী কমিশনার (এসি) মেহেদী হাসান, পরিদর্শক (অপারেশন) আব্দুল আলীম এবং ডিউটি অফিসার এসআই মাসুদুর রহমান। শুক্রবার দুপুরে তাঁদের ক্লোজ করা হয়।

ঢাকা মহানগর পুলিশের দায়িত্বশীল একটি সূত্র আজকের পত্রিকাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। সূত্র জানায়, ডিএমপি কমিশনারের স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে, কোনো থানা এলাকায় নিষিদ্ধঘোষিত দলের মিছিল বা সমাবেশ হলে সংশ্লিষ্ট থানাকে তাৎক্ষণিকভাবে জবাবদিহির আওতায় আনা হবে।

এই নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে শুক্রবার জুমার নামাজের পর মোহাম্মদপুর এলাকায় সরেজমিন পরিদর্শনে যান ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশনস) এস এন নজরুল ইসলাম। পরিদর্শনের সময় তিনি দেখতে পান, দায়িত্বে থাকা অবস্থায় কর্মকর্তারা আওয়ামী লীগের মিছিল না ঠেকিয়ে খাওয়াদাওয়া ও বিশ্রামে ব্যস্ত ছিলেন। এ অবহেলার অভিযোগে অতিরিক্ত কমিশনার তাৎক্ষণিকভাবে তাঁদের ক্লোজ করার আদেশ দেন তিনি।

মোহাম্মদপুরপুলিশডিএমপিঢাকা
