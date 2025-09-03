Ajker Patrika
অভিনেতা সিদ্দিক এবার হত্যা মামলায় রিমান্ডে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭: ১৩
ছোট পর্দার অভিনেতা সিদ্দিকুর রহমানকে মারধর ও পরনের পোশাক ছিঁড়ে ফেলা হয়। ছবি: সংগৃহীত
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে রাজধানীর গুলশানে ফার্নিচার দোকানের কর্মচারী পারভেজ ব্যাপারী হত্যা মামলায় ছোট পর্দার অভিনেতা সিদ্দিকুর রহমান সিদ্দিককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিন দিনের রিমান্ডে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ বুধবার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জিয়াদুর রহমান এই নির্দেশ দেন।

সিদ্দিককে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করার পর মামলার তদন্ত কর্মকর্তা গুলশান থানার এস আই সামউল ইসলাম দশ দিনের রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করেন। সিদ্দিকের পক্ষে তাঁর আইনজীবী রিমান্ড বাতিল করে জামিনের আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত তিনদিন রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে গত বছরের ১৯ জুলাই গুলশানের সুবাস্তু টাওয়ারের সামনে বন্ধুদের সঙ্গে আন্দোলনে অংশ নেন ফার্নিচার কর্মচারী পারভেজ বেপারী।

ওই দিন জুমার নামাজের পর আসামিদের তিনি গুলিতে আহত হন। তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক পারভজকে মৃত ঘোষণা করেন। এরপর পারভেজের বাবা মো. সবুজ গত বছরের ২ জুলাই গুলশান থানায় মামলা করেন।

আদালতে গুলশান থানার সাধারণ নিবন্ধন শাখার কর্মকর্তা পুলিশের এসআই মোক্তার হোসেন অভিনেতা সিদ্দিকের জামিন নামঞ্জুরের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

রিমান্ড আবেদনে তদন্ত কর্মকর্তা উল্লেখ করেন, আসামি অত্যন্ত সুকৌশলে শাহজাদপুরের সুবাস্তু নগরভ্যালির সামনে উপস্থিত থেকে অর্থের যোগান দিয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতাকে নিবৃত্ত করার জন্য এ ঘটনা ঘটায়।

অভিনেতা সিদ্দিককে মারধর করে থানায় সোপর্দ, ছিঁড়ে ফেলা হয় পরনের পোশাকঅভিনেতা সিদ্দিককে মারধর করে থানায় সোপর্দ, ছিঁড়ে ফেলা হয় পরনের পোশাক

এজাহারনামীয় ২২৩ নম্বর আসামি হওয়ায় তাঁর নেতৃত্বে এ মামলার ঘটনা ঘটে বলে জানা যায়। মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ, এজাহারনামীয় পলাতক আসামিদের গ্রেপ্তারের জন্য অভিযান পরিচালনা, ঘটনার অর্থের যোগানদাতা ও পরিকল্পনাকারীদের তথ্য সংগ্রহ ও তাদের গ্রেপ্তার, ওই ঘটনায় নেতৃত্বদানকারীদের তথ্য সংগ্রহ ও তাদের গ্রেপ্তার এবং ঘটনায় অস্ত্র উদ্ধারের জন্য তাঁকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন।

এর আগে গত ৭ মে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকেন্দ্রিক রাজধানীর গুলশানে ভ্যানচালক জব্বার আলী হাওলাদারকে হত্যাচেষ্টা মামলায় সিদ্দিককে রিমান্ড শেষে কারাগারে পাঠানো হয়।

উল্লেখ্য, গত ২৯ এপ্রিল বিকেলে বেইলি রোড দিয়ে যাওয়ার সময় কিছু যুবক সিদ্দিককে আটক করেন। পরে তাঁকে রমনা থানা থেকে গুলশান থানায় হস্তান্তর করা হয়।

হত্যাচেষ্টা মামলার রিমান্ড শেষে অভিনেতা সিদ্দিক কারাগারেহত্যাচেষ্টা মামলার রিমান্ড শেষে অভিনেতা সিদ্দিক কারাগারে

অভিনেতামারধরঢাকা জেলাহত্যাঢাকা বিভাগমামলাঢাকাবৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনরিমান্ড
