Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

বিমানবন্দরের নো ফ্লাই জোনে ৫২৫টি অবৈধ ভবন: বেবিচক চেয়ারম্যান

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­
রাজধানীর কুর্মিটোলায় বেবিচক কার্যালয়ে বৃহস্পতিবার আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজধানীর কুর্মিটোলায় বেবিচক কার্যালয়ে বৃহস্পতিবার আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও তেজগাঁও পুরাতন বিমানবন্দরের আশপাশে নো ফ্লাই জোন এলাকায় গত ১০ বছরে অনুমোদন ছাড়াই কমপক্ষে ৫২৫টি উঁচু ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এসব ভবন ভাঙতে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে (রাজউক) বারবার চিঠি দেওয়া হলেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মোস্তফা মাহমুদ সিদ্দিক আজ বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানিয়েছেন। রাজধানীর কুর্মিটোলায় বেবিচক কার্যালয়ে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

মোস্তফা মাহমুদ সিদ্দিক বলেন, ‘ভবন ভাঙার কোনো অনুমতি সিভিল এভিয়েশনের যেহেতু নেই, তাই আমরা এ বিষয়ে বারবার রাজউককে চিঠি দিয়ে জানিয়েছি। এখন ব্যবস্থা নেওয়ার দায়িত্ব রাজউকের।’

সংবাদ সম্মেলনে গত ২১ জুলাই উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের একটি ভবনে বিমানবাহিনীর যুদ্ধবিমান বিধ্বস্তের প্রসঙ্গ আসে। বিমানবন্দরের আশপাশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হয় কি না, তা বেবিচক চেয়ারম্যানের কাছে জানতে চাওয়া হয়।

তিনি স্পষ্ট করে বলেন, ‘মাইলস্টোন স্কুলের আশপাশে কোনো অবৈধ উঁচু ভবন নেই। সেখানে ১৫০ ফুট পর্যন্ত ভবন নির্মাণের অনুমোদন আছে এবং বাস্তবে সর্বোচ্চ ১৩৫ ফুট উঁচু ভবন রয়েছে।’

সংবাদ সম্মেলনে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল চালু নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ‘উদ্বোধনের তারিখ এখনো চূড়ান্ত হয়নি। তবে কাজ পুরোদমে এগোচ্ছে এবং জাপানি কনসোর্টিয়ামের সঙ্গে টার্মিনালের অপারেশনবিষয়ক আলোচনা চলছে। উভয়ের মধ্যে সমঝোতা হলে চুক্তি স্বাক্ষর হবে।’

বিষয়:

ঢাকা জেলাবিমানবন্দরঢাকা বিভাগচেয়ারম্যানবেবিচক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘বাবার অসুস্থতায় পরামর্শ নিতে’ চিকিৎসকের বাসায় নারী, দুজনকে পুলিশে দিল স্থানীয়রা

১৪৬ যাত্রী নিয়ে ব্যাংককের পথে এক ঘণ্টা উড়ে মিয়ানমার থেকে ফিরে এল বিমানের সেই ফ্লাইট

রাশিয়ার তেল চীনও কেনে, তবে ট্রাম্পের শুল্ক শুধু ভারতের ওপর কেন

খানসামায় দলীয় নেতার মৃত্যুতে বিএনপির দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ তুঙ্গে

ভারতের ওপর শুল্ক আরও ২৫ শতাংশ বাড়িয়ে ৫০ শতাংশ করলেন ট্রাম্প

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ঠাকুরগাঁও হাসপাতালে ‘দলীয়’ অভিযোগে চাকরি গেল ৩৫ জনের

ঠাকুরগাঁও হাসপাতালে ‘দলীয়’ অভিযোগে চাকরি গেল ৩৫ জনের

ক্ষমতায় গেলে ১৮ মাসে এক কোটি মানুষের চাকরি হবে: আমীর খসরু

ক্ষমতায় গেলে ১৮ মাসে এক কোটি মানুষের চাকরি হবে: আমীর খসরু

খুলনায় শিশুপল্লিতে কিশোরীর রহস্যজনক মৃত্যু

খুলনায় শিশুপল্লিতে কিশোরীর রহস্যজনক মৃত্যু

টিকটকে প্রেম-গোপনে বিয়ে, অতঃপর লাশ হয়ে ফিরলেন কলেজছাত্র

টিকটকে প্রেম-গোপনে বিয়ে, অতঃপর লাশ হয়ে ফিরলেন কলেজছাত্র

মসজিদের টাকা আত্মসাৎ, বিএনপি নেতাকে শোকজ

মসজিদের টাকা আত্মসাৎ, বিএনপি নেতাকে শোকজ

সম্পর্কিত

আশুলিয়ায় হত্যার পর ৬ লাশে আগুন: শুনানি ১৩ আগস্ট পর্যন্ত মুলতবি

আশুলিয়ায় হত্যার পর ৬ লাশে আগুন: শুনানি ১৩ আগস্ট পর্যন্ত মুলতবি

কিশোরগঞ্জে একযোগে ৭৪ ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে বদলি

কিশোরগঞ্জে একযোগে ৭৪ ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে বদলি

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়: ডিপিপি অনুমোদন দাবিতে ৪৮ ঘণ্টার আল্টিমেটাম

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়: ডিপিপি অনুমোদন দাবিতে ৪৮ ঘণ্টার আল্টিমেটাম

ভালুকায় গাড়িচাপায় কিশোরের মৃত্যু

ভালুকায় গাড়িচাপায় কিশোরের মৃত্যু