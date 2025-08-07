Ajker Patrika
নারায়ণগঞ্জে চাঁদাবাজির অভিযোগে বিএনপির দুই নেতা আটক

সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি 
আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ১২: ১১
নারায়ণগঞ্জ মহানগর শ্রমিক দলের আহ্বায়ক এস এম আসলাম ও জেলা তরুণ দলের সভাপতি টি এইচ তোফা। ছবি: সংগৃহীত
নারায়ণগঞ্জ মহানগর শ্রমিক দলের আহ্বায়ক এস এম আসলাম ও জেলা তরুণ দলের সভাপতি টি এইচ তোফা। ছবি: সংগৃহীত

নারায়ণগঞ্জ মহানগর শ্রমিক দলের আহ্বায়ক এস এম আসলাম ও জেলা তরুণ দলের সভাপতি টি এইচ তোফাকে চাঁদাবাজির অভিযোগে আটক করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। বুধবার (৬ আগস্ট) রাতে নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের ৪ ও ৬ নম্বর ওয়ার্ড এলাকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়। বর্তমানে তাঁরা জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে রয়েছেন।

সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ওসি মো. শাহিনূর আলম বলেন, এস এম আসলামের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির নানা অভিযোগ রয়েছে। এ কারণেই তাঁকে ডেকে নেওয়া হয়েছে। গোয়েন্দা সংস্থার কাছেও তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে।

জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের ওসি জহির জানান, তরুণ দলের সভাপতি তোফাকেও আটক করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পুলিশ সুপারের কাছ থেকেই জানা যাবে।

নারায়ণগঞ্জ জেলা পুলিশ সুপার প্রত্যুষ কুমার মজুমদার বলেন, ‘তোফা ও আসলামকে চাঁদাবাজির অভিযোগে আটক করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে আরও একাধিক অভিযোগ রয়েছে। তদন্ত সাপেক্ষে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

