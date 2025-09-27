জুনেও যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলাম, এবার বাধা দেওয়ায় বিস্মিত হয়েছি: সোহেল তাজ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার পথে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তানজিম আহমেদ সোহেল তাজকে আটকে দেওয়া হয়েছে। গত বুধবার ইমিগ্রেশন থেকে তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। গতকাল শুক্রবার রাতে পুলিশের বিশেষ শাখার (এসবি) এক পদস্থ কর্মকর্তা বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
এ প্রসঙ্গে আজ শনিবার তাজউদ্দীন আহমদের ছেলে ও সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সোহেল তাজ আজকের পত্রিকা'কে বলেন, ‘আমি নিজেও জানি না আমাকে কেন ইমিগ্রেশন আটকাবে? ৫ আগস্টের পর আমি তো বেশ কয়েকবার গেলাম। তখন কিছু বলল না। হঠাৎ করে কেন আটকাবে?’
তিনি বলেন, ‘আমি সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি, তারা কী বলে সেটা শুনতে চাই। আমি সত্যি অবাক! সরকার আমার সঙ্গে এটা কেন করল!’
এ ছাড়া সোহেল তাজ জানান, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দায়িত্ব নেওয়ার পরে বেশ কয়েকবার বিদেশে গিয়েছেন। এমনকি গত জুনেও যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন। এবার বাধা দেওয়ায় বিস্মিত ও আশ্চর্য হয়েছেন।
সোহেল তাজ বলেন, বিষয়টি নিয়ে তিনি যথাযথ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। আশা করছেন, আগামীকাল রোববারের মধ্যে পরিষ্কার হবে। এর আগে তিনি কিছু বলতে পারছেন না।
বিডিআর বিদ্রোহের তদন্তের কারণে কমিশনের নির্দেশনায় বিদেশ যেতে বাধা দেওয়া হয়েছে কিনা এমন প্রশ্নর জবাবে সোহেল তাজ বলেন, ‘এ বিষয়ে আমি আগামীকাল বলতে পারব।’
বিদেশ যাওয়াতে বাধাকে কীভাবে দেখেন এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘এতে আমি বিস্মিত হয়েছি, আশ্চর্য হয়েছি! কারণ আমি বর্তমান সরকারের সময়ে বেশ কয়েকবার বিদেশে গিয়েছি। সর্বশেষ গত জুন মাসেও যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলাম এবং ওই মাসেই ফিরে এসেছিলাম।’
উল্লেখ্য, গত ১৭ জুলাই বড় বোন শারমিন আহমদকে নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন সোহেল তাজ। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে জানানো হয়, বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাতেই এ সাক্ষাৎ হয়।
আরও খবর পড়ুন:
যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার পথে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তানজিম আহমেদ সোহেল তাজকে আটকে দেওয়া হয়েছে। গত বুধবার ইমিগ্রেশন থেকে তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। গতকাল শুক্রবার রাতে পুলিশের বিশেষ শাখার (এসবি) এক পদস্থ কর্মকর্তা বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
এ প্রসঙ্গে আজ শনিবার তাজউদ্দীন আহমদের ছেলে ও সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সোহেল তাজ আজকের পত্রিকা'কে বলেন, ‘আমি নিজেও জানি না আমাকে কেন ইমিগ্রেশন আটকাবে? ৫ আগস্টের পর আমি তো বেশ কয়েকবার গেলাম। তখন কিছু বলল না। হঠাৎ করে কেন আটকাবে?’
তিনি বলেন, ‘আমি সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি, তারা কী বলে সেটা শুনতে চাই। আমি সত্যি অবাক! সরকার আমার সঙ্গে এটা কেন করল!’
এ ছাড়া সোহেল তাজ জানান, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দায়িত্ব নেওয়ার পরে বেশ কয়েকবার বিদেশে গিয়েছেন। এমনকি গত জুনেও যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন। এবার বাধা দেওয়ায় বিস্মিত ও আশ্চর্য হয়েছেন।
সোহেল তাজ বলেন, বিষয়টি নিয়ে তিনি যথাযথ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। আশা করছেন, আগামীকাল রোববারের মধ্যে পরিষ্কার হবে। এর আগে তিনি কিছু বলতে পারছেন না।
বিডিআর বিদ্রোহের তদন্তের কারণে কমিশনের নির্দেশনায় বিদেশ যেতে বাধা দেওয়া হয়েছে কিনা এমন প্রশ্নর জবাবে সোহেল তাজ বলেন, ‘এ বিষয়ে আমি আগামীকাল বলতে পারব।’
বিদেশ যাওয়াতে বাধাকে কীভাবে দেখেন এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘এতে আমি বিস্মিত হয়েছি, আশ্চর্য হয়েছি! কারণ আমি বর্তমান সরকারের সময়ে বেশ কয়েকবার বিদেশে গিয়েছি। সর্বশেষ গত জুন মাসেও যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলাম এবং ওই মাসেই ফিরে এসেছিলাম।’
উল্লেখ্য, গত ১৭ জুলাই বড় বোন শারমিন আহমদকে নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন সোহেল তাজ। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে জানানো হয়, বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাতেই এ সাক্ষাৎ হয়।
আরও খবর পড়ুন:
ঝিনাইদহে পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার সকালে সদর উপজেলার দোগাছী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মৃত শিশুরা হলো দোগাছী গ্রামের রিপন মণ্ডলের ছেলে লামিম হুসাইন (৫) এবং আড়ুয়াকান্দি গ্রামের উজ্জল হোসেনের ছেলে অর্পণ (৭)। সম্পর্কে তারা মামাতো-ফুপাতো ভাই।২৫ মিনিট আগে
সিলেটে ছিনতাই হওয়া মোবাইল ফোনসহ দুজনকে আটক করেছে পুলিশ। আজ শনিবার এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানিয়েছেন সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (মিডিয়া) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম।৪১ মিনিট আগে
খাগড়াছড়ি পৌরসভা ও সদর উপজেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি এবং জনগণের জানমালের ক্ষতিসাধনের আশঙ্কায় ১৪৪ ধারা জারি করেছে জেলা প্রশাসন। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে আজ শনিবার বেলা ২টা থেকে জেলা সদরে অনির্দিষ্টকালের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত এই আদেশ বলবৎ থাকবে বলে জানায়..১ ঘণ্টা আগে
বগুড়ার শেরপুরে চাঁদাবাজি ও মারধরের অভিযোগে করা মামলায় সাবেক যুবদল নেতা মো. আরমান আলীকে (৩০) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) বেলা ১টার দিকে শেরপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।১ ঘণ্টা আগে