Ajker Patrika
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আশুলিয়ায় মাদ্রাসাছাত্র নিখোঁজ, এক মাসেও মেলেনি সন্ধান

সাভার (ঢাকা) প্রতিনিধি
আশুলিয়ায় মাদ্রাসাছাত্র নিখোঁজ, এক মাসেও মেলেনি সন্ধান
নিখোঁজ ফয়সাল হোসেন আবির। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকার সাভারের আশুলিয়ায় এক মাদ্রাসাছাত্র প্রায় এক মাস ধরে নিখোঁজ রয়েছে। পরিবারের দাবি, আশুলিয়ার পাড়াগ্রাম এলাকার ভাড়া বাসা থেকে বের হওয়ার পর আর ফেরেনি সে। বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তার কোনো সন্ধান পায়নি পরিবার।

নিখোঁজ ওই ছাত্রের নাম ফয়সাল হোসেন আবির (১২)। সে টাঙ্গাইলের নাগরপুর উপজেলার চাষা ভাদ্রা এলাকার আবু বকর ছিদ্দিকের ছেলে। মায়ের সঙ্গে আশুলিয়ার পাড়াগ্রাম নোয়াপাড়া এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকত। স্থানীয় জিরাবো এলাকার জয়গুননেছা মাদ্রাসার কিতাব বিভাগের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী সে।

নিখোঁজ শিক্ষার্থীর মা আঙ্গুরী বেগম বলেন, ‘গত ২৫ জুন বিকেল ৩টার দিকে আমার একমাত্র ছেলে বাসা থেকে বের হওয়ার পর আর ফিরে আসেনি। তার কাছে কোনো মোবাইল ফোনও ছিল না। আমাদের কারও সঙ্গে কোনো শত্রুতা নেই। অনেক জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেছি, কিন্তু পাইনি।’

আঙ্গুরী বেগম বলেন, ‘থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেছি। আমি শুধু আমার ছেলেকে ফিরে পেতে চাই।’

আশুলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম বলেন, ‘এক মাদ্রাসাছাত্র নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে। বিভিন্ন থানায় তার ছবি ও পরিচয় পাঠানো হয়েছে। এখনো তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। তাকে উদ্ধারে আমাদের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।’

বিষয়:

নিখোঁজছাত্রমাদ্রাসাঢাকা বিভাগসাভার
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