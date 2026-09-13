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মিরপুর, উত্তরা ও বারিধারায় এডিসের লার্ভা, জরিমানা প্রায় ২ লাখ টাকা

বাসস  
মিরপুর, উত্তরা ও বারিধারায় এডিসের লার্ভা, জরিমানা প্রায় ২ লাখ টাকা
ফাইল ছবি

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) মিরপুর-১০, রূপনগর, উত্তর পল্লবী, আগারগাঁও, উত্তরা, নিকুঞ্জ ও বারিধারার বিভিন্ন বাসাবাড়িতে এডিস মশার লার্ভা পাওয়ার অভিযোগে ১ লাখ ৭৭ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

আগামী তিন মাসব্যাপী মশক নিধন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আজ রোববার এসব এলাকায় অভিযান চালিয়ে এ জরিমানা আদায় করেন ডিএনসিসির নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটরা। এ সময় মোট ২৮টি মামলা করা হয়।

ডিএনসিসির নিয়োজিত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অতিস দশি চাকমা, এস এম রাসেল ইসলাম নূর, শরিফুল আলম তানভীর, প্রমথ রঞ্জন ঘটক ও দেদারুল ইসলামের নেতৃত্বে এসব ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়।

জাতীয় ডেঙ্গু প্রতিরোধ দিবসে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী আগামী তিন মাসের কর্মসূচির আওতায় ডিএনসিসির নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের নেতৃত্বে স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীরা বিভিন্ন এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে মশার প্রজননস্থল ধ্বংসে (সোর্স রিডাকশন) কাজ করবেন।

এ ছাড়া লার্ভিসাইডিং, ছাদবাগান পরিদর্শন, জনসচেতনতামূলক মাইকিং, নোবালিউরন ট্যাবলেট প্রয়োগ ও লিফলেট বিতরণ করা হবে। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদেরও ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতামূলক দিকনির্দেশনা দেওয়া হবে।

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