Ajker Patrika
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বরিশাল

পলিথিনের ব্যবহার কমাতে সচেতনতা বাড়াতে হবে: বরিশালে ডিসি

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
পলিথিনের ব্যবহার কমাতে সচেতনতা বাড়াতে হবে: বরিশালে ডিসি
জেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় অতিথিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশালের জেলা প্রশাসক মো. মামুন খন্দকার বলেছেন, দৈনন্দিন কেনাকাটা থেকে শুরু করে বিভিন্ন কাজে ব্যাপকভাবে পলিথিন ব্যবহার করা হচ্ছে। পরিবেশের ওপর পলিথিনের ক্ষতিকর প্রভাব ব্যাপক। আইন প্রয়োগের নানা উদ্যোগ নেওয়া হলেও এর ব্যবহার প্রত্যাশিত মাত্রায় কমানো সম্ভব হচ্ছে না। নিষিদ্ধ পলিথিনের ব্যবহার কমাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা কার্যক্রম বাড়াতে হবে।

আজ রোববার জেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় জেলা প্রশাসক মামুন এ কথা বলেন।

বরিশাল জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো. মামুন খন্দকার সভাপতিত্ব করেন।

সভায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মামুন খন্দকার বলেন, তরুণ সমাজ মাদকের ছোবলে ধ্বংসের মুখে পতিত হচ্ছে, যা সমাজের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি ও বড় ধরনের বিপর্যয়ের কারণ। এই সামাজিক ব্যাধি কেবল ব্যক্তিজীবনকেই ধ্বংস করে না, বরং অপরাধপ্রবণতা বাড়িয়ে দিয়ে সমাজের সামগ্রিক শান্তি ও শৃঙ্খলা বিনষ্ট করে। তিনি মাদকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে আরও তৎপর থাকার আহ্বান জানান।

সভায় ডেঙ্গু পরিস্থিতি মোকাবেলায় অফিস-আদালত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ বাসাবাড়ির আশপাশ নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার তাগিদ দেন।

অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উপমা ফারিসার সঞ্চালনায় সভায় পুলিশ সুপার এ জেড এম মোস্তাফিজুর রহমান, সিভিল সার্জন ডা. মো. সাইয়েদুর রহমান, উপপুলিশ কমিশনার সুশান্ত সরকার উপস্থিত ছিলেন।

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