কাউনিয়ায় অচেতন উদ্ধার সেই যুবকের মৃত্যু

রংপুরের কাউনিয়ায় বেইলি ব্রিজের নিচে পানিতে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার যুবক মতিউর রহমান (২৬) মারা গেছেন। গতকাল শনিবার বিকেলে উদ্ধারের পর প্রথমে কাউনিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং পরে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল তাঁকে। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল শনিবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।
মৃত মতিউর রহমান পঞ্চগড়ের আটোয়ারী থানার ছোট ধাপ এলাকার মোখলেছুর রহমানের ছেলে।
রংপুর মেট্রোপলিটন কোতোয়ালি থানার এসআই সাদ্দাম হোসেন বলেন, হাসপাতালের চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, বিষজাতীয় কিছু খাওয়ার কারণে মতিউর রহমানের মৃত্যু হয়েছে। মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরির পর ময়নাতদন্তের জন্য রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
কাউনিয়া থানার এসআই ব্রজ গোপাল কর্মকার জানান, শনিবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে স্থানীয় লোকজন উপজেলার শহীদবাগ ইউনিয়নের বল্লভবিষু এলাকায় বেইলি ব্রিজের নিচে পানিতে অচেতন অবস্থায় এক যুবককে পড়ে থাকতে দেখেন। পরে তাঁকে উদ্ধার করে কাউনিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। ওই সময় যুবকটি মুখে কোনো কথা বলতে পারছিলেন না। তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় পরে তাঁর পরিচয় শনাক্ত করে পুলিশ। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।
ব্রজ গোপাল কর্মকার আরও বলেন, উদ্ধারের সময় যুবকের শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি।
নিহতের স্বজনদের বরাত দিয়ে তিনি বলেন, শনিবার সকাল ৭টার দিকে পঞ্চগড়ের আটোয়ারীতে নিজ বাড়ি থেকে বের হন মতিউর। এরপর তাঁর আর সন্ধান পাচ্ছিলেন না স্বজনেরা। পরে কাউনিয়ায় বেইলি ব্রিজের নিচ থেকে অচেতন অবস্থায় তাঁকে উদ্ধারের খবর পেয়ে স্বজনেরা হাসপাতালে আসেন।
কাউনিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার মেহেদি হাসান বলেন, শনিবার বিকেলে স্থানীয় লোকজন অচেতন অবস্থায় এক যুবককে জরুরি বিভাগে নিয়ে আসেন। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হয়, তিনি বিষজাতীয় কোনো পদার্থ খেয়ে অচেতন হয়ে পড়েছিলেন। অনেক আগে বিষ খাওয়ার কারণে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছিল। প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর তাঁকে দ্রুত রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।
এদিকে, এ ঘটনায় মতিউরের চাচা দুলাল মিয়ার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে রোববার কাউনিয়া থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন এসআই ব্রজ গোপাল কর্মকার।
নেত্রকোনার মোহনগঞ্জে এক নারীকে (৪০) শ্লীলতাহানির পর ইটের আঘাতে আঙুল ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। সেই সঙ্গে পিটিয়ে গুরুতর আহত করা হয় ওই নারীকে। এ ঘটনায় গতকাল শনিবার ভুক্তভোগী বাদী হয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন। তবে আজ রোববার বিকেল পর্যন্ত ঘটনাস্থলে যায়নি পুলিশ।১ মিনিট আগে
গাজীপুরের কালিয়াকৈরের মৌচাক ইউনিয়নের আন্ধারমানিক এলাকায় অভিযান চালিয়ে মাদকসম্রাট হিসেবে পরিচিত মাইদুল ইসলামসহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তারের কথা জানিয়েছে পুলিশ। তাঁদের কাছ থেকে ১ কেজি ১ গ্রাম গাঁজা, ৫৫০ পিস ইয়াবা ও দেশীয় অস্ত্র জব্দের দাবি পুলিশের।৪২ মিনিট আগে
চাঁপাইনবাবগঞ্জে ব্যবসায়ীর কাছ থেকে প্রায় ৮০ লাখ টাকা মূল্যের ৪০ ভরি সোনা ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার পুলিশ কনস্টেবল জাকির হোসেনকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। আজ রোববার জেলার পুলিশ সুপার (এসপি) গৌতম কুমার বিশ্বাস তাঁর বরখাস্তের আদেশে সই করেন।১ ঘণ্টা আগে
ঢাকার সাভারে ঝটিকা মিছিল করার অভিযোগে আটজনকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)। আজ রোববার দুপুরে বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (বিপিএটিসি) সামনে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা ওই মিছিল বের করে বলে পুলিশ জানিয়েছে।১ ঘণ্টা আগে