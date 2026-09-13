Ajker Patrika
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নেত্রকোণা

নেত্রকোনায় নারীকে শ্লীলতাহানির পর ইটের আঘাতে ভেঙে দেওয়া হয় আঙুল, থানায় অভিযোগ

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
আপডেট : ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২৩: ৫১
নেত্রকোনায় নারীকে শ্লীলতাহানির পর ইটের আঘাতে ভেঙে দেওয়া হয় আঙুল, থানায় অভিযোগ
ভেঙে দেওয়া আঙুল। ছবি: সংগৃহীত

নেত্রকোনার মোহনগঞ্জে এক নারীকে (৪০) শ্লীলতাহানির পর ইটের আঘাতে আঙুল ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। সেই সঙ্গে পিটিয়ে গুরুতর আহত করা হয় ওই নারীকে। এ ঘটনায় গতকাল শনিবার ভুক্তভোগী বাদী হয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন। তবে আজ রোববার বিকেল পর্যন্ত ঘটনাস্থলে যায়নি পুলিশ।

ভুক্তভোগী নারী উপজেলার পানুর গ্রামের উমর চানের স্ত্রী। তিনি তিন সন্তানের জননী। তার স্বামী দিনমজুর।

অভিযুক্ত ব্যক্তি হলেন-উপজেলার পানুর গ্রামের জালাল উদ্দিনের ছেলে লাল চাঁন (৪৩)। তিনি সম্পর্কে নারীর দেবর হন।

মোহনগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাফিজুল ইসলাম হারুন অভিযোগ পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, দ্রুত এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

বিষয়:

পুলিশময়মনসিংহ বিভাগশ্লীলতাহানিজেলার খবরনেত্রকোনা
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