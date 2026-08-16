ঢাবির ফজলুল হক হলের প্রাধ্যক্ষ অবরুদ্ধ, পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ শিক্ষার্থীদের

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ফজলুল হক মুসলিম হলের প্রাধ্যক্ষকে তাঁর কার্যালয়ে অবরুদ্ধ করে বাইরে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছেন হল ও ডাকসু নেতাকর্মীসহ আবাসিক শিক্ষার্থীরা। কার্যালয়ে হল প্রাধ্যক্ষসহ আবাসিক, শিক্ষক ও সহকারী প্রক্টরও রয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে।
শিক্ষার্থীকে হেনস্তার অভিযোগে তাঁর পদত্যাগের দাবিতে তাঁরা এ কর্মসূচি পালন করছেন বলে জানিয়েছেন বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে হলে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে।
আজ রোববার রাত সাড়ে ৯টার দিকে ডাকসুর পরিবহন সম্পাদক আসিফ আবদুল্লাহ ও ফজলুল হক মুসলিম হল সংসদের ভিপি শিক্ষার্থীদের সামনে প্রাধ্যক্ষকে অবরুদ্ধ করার ঘোষণা দেন।
জানা গেছে, হলের বিভিন্ন সংকট নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট দেওয়াকে কেন্দ্র করে রোবটিক্স অ্যান্ড মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের (২০২০-২১) শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মো. ইব্রাহীমকে প্রাধ্যক্ষের কার্যালয়ে ডেকে নিয়ে হেনস্তার অভিযোগ ওঠে।
অভিযোগকারী শিক্ষার্থী ইব্রাহীমের দাবি, তাঁকে প্রায় দেড় ঘণ্টা প্রাধ্যক্ষের কক্ষে আটকে রেখে মৌখিক ও শারীরিকভাবে হেনস্তা করা হয়। একপর্যায়ে তাঁর মাকে ফোন করে ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হয়। এ ছাড়া জোর করে স্বাক্ষর নেওয়া এবং সাইবার মামলার হুমকি দেওয়ারও অভিযোগ করেন তিনি।
এ ঘটনার প্রতিবাদে রাত থেকে হলের আবাসিক শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ শুরু করেন। পরে ডাকসুর নেতারাও আন্দোলনে সংহতি জানান।
রাত সাড়ে ৯টার দিকে ডাকসুর পরিবহন সম্পাদক আসিফ আবদুল্লাহ উপস্থিত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বক্তব্য দিয়ে প্রভোস্টকে অবরুদ্ধ করার ঘোষণা দেন। এ সময় শিক্ষার্থীরা প্রভোস্টের পদত্যাগের দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেন।
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