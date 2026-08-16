Ajker Patrika
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নেত্রকোণা

ঈদে গরু জবাইয়ের পরিকল্পনা নিয়ে বিরোধের জেরে ফের সংঘর্ষ, আহত ৩১

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
ঈদে গরু জবাইয়ের পরিকল্পনা নিয়ে বিরোধের জেরে ফের সংঘর্ষ, আহত ৩১
নেত্রকোনার মদনে দুই পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। ছবি: সংগৃহীত

নেত্রকোনার মদনে গত ঈদুল ফিতরে গরু জবাই ও মাংস বণ্টনের পরিকল্পনা নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ নিয়ে উভয় পক্ষ একে অপরের বিরুদ্ধে মামলাও করে। আজ রোববার দুপুরে ওই ঘটনার জেরে উভয় পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ফের সংঘর্ষে জড়ান। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ৩১ জন আহত হয়েছেন। উপজেলার তিয়শ্রী ইউনিয়নে কাওয়ালীবিন্নী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। প্রায় ঘণ্টাব্যাপী চলে এ সংঘর্ষ। পরে খবর পেয়ে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

ঈদে গরু জবাইয়ের পরিকল্পনা নিয়ে সংঘর্ষ, আহত ১৫ঈদে গরু জবাইয়ের পরিকল্পনা নিয়ে সংঘর্ষ, আহত ১৫

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ঈদুল ফিতরের সময় গরু জবাই ও মাংস বণ্টনের পরিকল্পনা নিয়ে একই গ্রামের নজরুল ইসলাম ও জাহাঙ্গীর আলমের লোকজনের মধ্যে মারামারির ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় দুই পক্ষের অন্তত ১৫ জন আহত হন। সে সময় উভয় পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে মামলা করে। এসব মামলা চলমান রয়েছে। ওই ঘটনার জেরেই আজ আবার উভয় পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়ান। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ৩১ জন আহত হয়েছেন। গুরুতর আহত ১১ জনকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ (মমেক) হাসপাতাল ও নেত্রকোনা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। একজনকে কিশোরগঞ্জের তাড়াইল স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়েছে। এ ছাড়া অন্যদের স্থানীয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাতে মদন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সালাউদ্দিন করিম বলেন, পূর্ববিরোধের জেরেই দুই পক্ষের আজকের এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। তবে আজকের ঘটনায় এখন পর্যন্ত কেউ কোনো লিখিত অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

পুলিশসংঘর্ষহাসপাতালমদনআহতজেলার খবরনেত্রকোনা
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