ইসলামপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে ৩ মাদকসেবীর কারাদণ্ড

জামালপুরের ইসলামপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে তিন মাদকসেবীকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আজ রোববার দুপুরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শাহ্ মো. জুবায়ের এ দণ্ডাদেশ দেন।
দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার পলবান্ধা ইউনিয়নের বাটিকামারী এলাকার মৃত রমজান আলী হাজির ছেলে এনামুল হক (৩৭), একই এলাকার আব্দুল মজিদের ছেলে আদর আলী (৩২) ও পৌর শহরের ফকিরপাড়া এলাকার পতু শাহ ফকির ছেলে রিপন শাহ (১৯)।
ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, মাদক সেবনের অভিযোগ পেয়ে বাটিকামারী ও ব্যাপারীপাড়া এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান চালায় উপজেলা প্রশাসন। এ সময় মাদক সেবনের সরঞ্জামসহ ওই তিন ব্যক্তিকে আটক করা হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে এনামুল হক ও আদর আলীকে ছয় মাসের এবং রিপন শাহকে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এ ছাড়া প্রত্যেককে ৫০ টাকা করে অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
ইউএনও শাহ্ মো. জুবায়ের আজকের পত্রিকাকে বলেন, ভ্রাম্যমাণ আদালতে তিন মাদকসেবীকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া মাদক সেবন প্রতিরোধে ও জনস্বার্থে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান চলমান থাকবে।
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