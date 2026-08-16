Ajker Patrika
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জামালপুর

ইসলামপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে ৩ মাদকসেবীর কারাদণ্ড

ইসলামপুর (জামালপুর) প্রতিনিধি  
ইসলামপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে ৩ মাদকসেবীর কারাদণ্ড
জামালপুরের ইসলামপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তিন মাদকসেবীকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

জামালপুরের ইসলামপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে তিন মাদকসেবীকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আজ রোববার দুপুরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শাহ্ মো. জুবায়ের এ দণ্ডাদেশ দেন।

দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার পলবান্ধা ইউনিয়নের বাটিকামারী এলাকার মৃত রমজান আলী হাজির ছেলে এনামুল হক (৩৭), একই এলাকার আব্দুল মজিদের ছেলে আদর আলী (৩২) ও পৌর শহরের ফকিরপাড়া এলাকার পতু শাহ ফকির ছেলে রিপন শাহ (১৯)।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, মাদক সেবনের অভিযোগ পেয়ে বাটিকামারী ও ব্যাপারীপাড়া এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান চালায় উপজেলা প্রশাসন। এ সময় মাদক সেবনের সরঞ্জামসহ ওই তিন ব্যক্তিকে আটক করা হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে এনামুল হক ও আদর আলীকে ছয় মাসের এবং রিপন শাহকে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এ ছাড়া প্রত্যেককে ৫০ টাকা করে অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

ইউএনও শাহ্ মো. জুবায়ের আজকের পত্রিকাকে বলেন, ভ্রাম্যমাণ আদালতে তিন মাদকসেবীকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া মাদক সেবন প্রতিরোধে ও জনস্বার্থে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান চলমান থাকবে।

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ইসলামপুরজামালপুরকারাদণ্ডমাদকআদালতজেলার খবর
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