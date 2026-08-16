Ajker Patrika
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বগুড়া

বগুড়ার শেরপুরে ট্রাকের চাপায় যুবক নিহত

শেরপুর (বগুড়া) প্রতিনিধি 
বগুড়ার শেরপুরে ট্রাকের চাপায় যুবক নিহত
প্রতীকী ছবি

বগুড়ার শেরপুরে ঢাকা-বগুড়া মহাসড়ক পার হওয়ার সময় দ্রুতগতির একটি ট্রাকের চাপায় রাজু আহম্মেদ (২৭) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। আজ রোববার সন্ধ্যা সাতটার দিকে শেরপুর উপজেলার নাবিল হাইওয়ে হোটেলের দক্ষিণ পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে। পরে তাঁর ছোট ভাই হৃদয় আহম্মেদ মরদেহ শনাক্ত করেন।

নিহত রাজু আহম্মেদ উপজেলার সীমাবাড়ি ইউনিয়নের কদিমহাঁসড়া গ্রামের স্বপন প্রামাণিকের বড় ছেলে। তিনি নাবিল হাইওয়ে হোটেলে কাজ করতেন। পরিবারের সদস্য ও সহকর্মীরা জানান, আজ তাঁর ছুটির দিন ছিল।

প্রত্যক্ষদর্শী পারভেজ আহম্মেদ বলেন, রাজু মহাসড়কের পশ্চিম পাশ থেকে পূর্ব পাশে যাচ্ছিলেন। এ সময় দ্রুতগতির একটি ট্রাক তাঁকে চাপা দেয়। পরে পেছন থেকে আসা আরও কয়েকটি যানবাহন তাঁর ওপর দিয়ে চলে যায়। এতে মরদেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে মহাসড়কের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে।

প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য অনুযায়ী, মরদেহের অবস্থা বিকৃত হওয়ায় ঘটনাস্থলে প্রাথমিকভাবে তাঁর পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। খবর পেয়ে নাবিল হাইওয়ে হোটেলে কর্মরত ছোট ভাই হৃদয় আহম্মেদ ঘটনাস্থলে এসে মরদেহ শনাক্ত করেন।

শেরপুর হাইওয়ে থানার সার্জেন্ট ফয়সাল আহম্মেদ বলেন, নিহত যুবকের পরিচয় শনাক্ত করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া শেষে শেরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

পুলিশ জানায়, দুর্ঘটনার পর মহাসড়কে কিছু সময় যান চলাচল ধীর হয়ে গেলেও পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। দুর্ঘটনায় জড়িত ট্রাকটি শনাক্ত এবং চালককে আটকের চেষ্টা চলছে।

বিষয়:

বগুড়াশেরপুরদুর্ঘটনানিহতমহাসড়ক
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