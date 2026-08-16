Ajker Patrika
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মুন্সীগঞ্জ

সড়ক ও জনপথের জমি দখল করে ভবন নির্মাণ

টঙ্গিবাড়ী (মুন্সিগঞ্জ) প্রতিনিধি
সড়ক ও জনপথের জমি দখল করে ভবন নির্মাণ
সওজের জমি দখল করে ভবন নির্মাণের কাজ চলছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জের টঙ্গিবাড়ী উপজেলার বালিগাঁও ব্রিজের ঢালে সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগের জমি দখল করে ভবন নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে সিরাজ নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। সওজ বিভাগের পক্ষ থেকে নির্মাণকাজ বন্ধ করে দেওয়ার কথা বলা হলেও বাস্তবে তার প্রমাণ মেলেনি।

আজ রোববার সরেজমিনে দেখা যায়, বালিগাঁও ব্রিজের ঢালের উত্তর পাশে সড়ক ও জনপথ বিভাগের জায়গায় একটি ভবনের নির্মাণকাজ চলছে। ভবনের বিভিন্ন অংশে নির্মাণসামগ্রী রাখা ছিল এবং শ্রমিকেরা কাজ করছিলেন।

সওজের জমি দখল করে ভবন নির্মাণের কাজ চলছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
সওজের জমি দখল করে ভবন নির্মাণের কাজ চলছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সিরাজ নামে স্থানীয় এক ব্যক্তি ওই ভবনের নির্মাণকাজ করাচ্ছেন।

মুন্সিগঞ্জ সড়ক ও জনপথ বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, সড়কের জমিতে অবৈধভাবে ভবন নির্মাণের বিষয়টি নজরে আসার পর কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে নির্মাণকাজ বন্ধ করে দেন। এরপরও সেখানে নির্মাণকাজ চলতে থাকায় সওজের জমি দখলের বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

অভিযুক্ত সিরাজ নিজেও স্বীকার করেছেন যে, ভবন নির্মাণে কারও কোন অনুমতি নেওয়া হয়নি।

মুন্সিগঞ্জ সড়ক ও জনপথ বিভাগের উপসহকারী প্রকৌশলী মোহাম্মদ শহীদ মিয়া বলেন, ‘আমরা সরেজমিনে গিয়ে নির্মাণকাজ বন্ধ করে দিয়েছি। এরপরও যদি আবার কাজ শুরু করা হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিষয়:

মুন্সিগঞ্জটঙ্গিবাড়ীসওজনির্মাণ উপকরণ
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