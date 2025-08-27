হিজাব বা ওয়েস্টার্ন কালচার—কোনো ক্ষেত্রেই নারীদের হেনস্তা করা যাবে না: আবিদুল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ছাত্রদল মনোনীত ডাকসুর ভিপি প্রার্থী মো. আবিদুল ইসলাম খান বলেছেন, ‘প্রার্থীদের নামে বিভিন্ন গ্রুপে প্রোপাগান্ডা ছড়ানো হচ্ছে। ইতিমধ্যে লক্ষ করেছি, হিজাবোফোবিয়া বা নারীবিদ্বেষী চক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে, যেটা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশের সঙ্গে কোনোভাবেই সুখকর নয়। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটা সেফ ক্যাম্পাসে রূপান্তর করতে চাই।’
আজ বুধবার বিকেলে সিনেট ভবনে চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে অভিযোগ দেওয়া শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে এ কথা বলেন আবিদুল ইসলাম খান।
ভিপি প্রার্থী আবিদুল বলেন, ‘আমরা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটা সেফ ক্যাম্পাসে রূপান্তর করতে চাই। তখনই সেফ হবে, যখন নারীদের জন্য এই ক্যাম্পাসে নিরাপদ হবে বা নিরাপত্তা থাকবে। হিজাবকেন্দ্রিক বা ওয়েস্টার্ন কালচারের ক্ষেত্রেই হোক—নারীদের হেনস্তা করা যাবে না। নারীরা যেন তার অধিকার রক্ষা করে নিরাপদে চলতে পারে, সেটি নিশ্চয়তা দিতে ও এসব বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে আমরা আহ্বান করছি। যে মতের হোক, তার অধিকার রক্ষা করে যেন চলতে পারে, সেটার বিষয়ে আমরা আহ্বান করেছি।’
এ সময় নির্বাচন কমিশনকে ভোটকেন্দ্র বাড়ানো, নারীদের নিরাপত্তা, প্রোপাগান্ডার বিভিন্ন গ্রুপ বন্ধ ও ব্যানার-ফেস্টুন লাগানো নিয়ে আচরণবিধি লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার অভিযোগ দেয় ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেল।
