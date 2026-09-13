বাড্ডায় বাসায় ঢুকে যুবককে গুলি

রাজধানীর বাড্ডায় দাবিকৃত চাঁদা না দেওয়ায় বাসায় ঢুকে এক যুবককে গুলি করার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল শনিবার রাত ১০টার দিকে ময়নারবাগ বউবাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
আহত যুবক মোহাম্মদ রানাকে (৩৫) গতকাল দিবাগত রাত ২টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ভর্তি করা হয়। তবে এ ঘটনায় আজ রোববার সন্ধ্যা পর্যন্তথানায় কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ।
আহত রানা নোয়াখালীর মাইজদী শহরের মৃত আব্দুর রবের ছেলে। তিনি রাজধানীর নতুন বাজারের কাজীবাড়ি এলাকায় থাকেন এবং পেশায় গাড়িচালক।
রানার স্বজন রাহিদুলের অভিযোগ, বাড্ডার একটি বাসায় জয় নামের এক ব্যক্তির দাওয়াতে যান রানা। খাওয়ার পর সেখানেই ঘুমিয়ে পড়েন তিনি। রাত ১০টার দিকে বাসার ভেতরের একটি দরজায় ধাক্কা দেওয়ার শব্দ হলে কক্ষের ভেতর থেকে ‘কে’ জিজ্ঞাসা করা হয়। বাইরে থেকে কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে জয় দরজা খুলে কাউকে দেখতে পাননি। পরে তিনি বাসার মূল দরজার কাছে গেলে এর মধ্যেই তামিম ও আরও দুজন রুমে ঢুকে রানাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে করতে তাঁর ডান হাঁটুর ওপর গুলি করেন। পরে দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান তাঁরা।
গুলির কারণ সম্পর্কে রানা বলেন, তাঁর বড় ভাইয়ের প্রতিষ্ঠানে তামিম নিয়মিত চাঁদা চাইতেন। তামিমকে চাঁদা দিতে তিনি নিষেধ করেছিলেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে তামিম তাঁকে গুলি করেছেন বলে ধারণা তাঁর। তামিমের বিরুদ্ধে বাড্ডায় একটি হত্যা মামলাও রয়েছে বলে জানান তিনি।
গুলির ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে গুলশান বিভাগের বাড্ডা জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসি) মো. আসাদুজ্জামান বলেন, ‘এ ঘটনায় আমরা এখনো কোনো লিখিত অভিযোগ পাইনি। এরপরও আমাদের টিম জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্তে কাজ করছে।’
চাঁদা না দেওয়ায় গুলি করা হয়েছে—রানার এমন অভিযোগের বিষয়ে এসি আসাদুজ্জামান বলেন, ‘চাঁদার ঘটনা সত্য কি না, এখনই বলতে পারব না। কারণ ভুক্তভোগীর সঙ্গে কথা বলতে আমি ঢাকা মেডিকেলে গিয়েছিলাম। তবে আমরা যাওয়ার আগেই তিনি হাসপাতাল থেকে চলে গেছেন। তাঁকে আমরা পাচ্ছি না। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চলছে।’
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. হাবিবুর রহমান জানান, শনিবার দিবাগত রাত ২টার দিকে রানা নামে এক যুবক গুলিবিদ্ধ হয় ঢাকা মেডিকেলে আসেন। জরুরি বিভাগে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে চলে যায়।
রংপুরের কাউনিয়ায় বেইলি ব্রিজের নিচে পানিতে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার যুবক মতিউর রহমান (২৬) মারা গেছেন। গতকাল শনিবার বিকেলে উদ্ধারের পর প্রথমে কাউনিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং পরে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল তাঁকে। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল শনিবার দিবাগত রাত ...৩ মিনিট আগে
গাজীপুরের কালিয়াকৈরের মৌচাক ইউনিয়নের আন্দারমানিক এলাকায় অভিযান চালিয়ে মাদক সম্রাট হিসেবে পরিচিত মাইদুল ইসলামসহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তারের কথা জানিয়েছে পুলিশ। তাঁদের কাছ থেকে ১ কেজি ১ গ্রাম গাঁজা, ৫৫০ পিস ইয়াবা ও দেশীয় অস্ত্র জব্দের দাবি পুলিশের।৬ মিনিট আগে
চাঁপাইনবাবগঞ্জে ব্যবসায়ীর কাছ থেকে প্রায় ৮০ লাখ টাকা মূল্যের ৪০ ভরি স্বর্ণ ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার পুলিশ কনস্টেবল জাকির হোসেনকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। আজ রোববার জেলার পুলিশ সুপার (এসপি) গৌতম কুমার বিশ্বাস তাঁর বরখাস্তের আদেশে সই করেন।৯ মিনিট আগে
ঢাকার সাভারে ঝটিকা মিছিল করার অভিযোগে আটজনকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)। আজ রোববার দুপুরে বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (বিপিএটিসি) সামনে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা ওই মিছিল বের করে বলে পুলিশ জানিয়েছে।১৩ মিনিট আগে