Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

ফরিদপুরে দেড় কোটি টাকার চাল আত্মসাৎ, খাদ্য কর্মকর্তা কারাগারে

ফরিদপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৯: ৪১
খাদ্য কর্মকর্তা তারিকুজ্জামান। ছবি: সংগৃহীত
খাদ্য কর্মকর্তা তারিকুজ্জামান। ছবি: সংগৃহীত

ফরিদপুরে প্রায় দেড় কোটি টাকার চাল আত্মসাতের মামলায় তারিকুজ্জামান (৪৬) নামের এক খাদ্য কর্মকর্তাকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। আজ রোববার বিকেলে ফরিদপুরের সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতে জামিন আবেদন করলে বিচারক জিয়া হায়দার আসামির জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

পুলিশ আদালত থেকে তারিকুজ্জামানকে ফরিদপুর জেলা কারাগারে নিয়ে যায়। সরকারি চাল আত্মসাতের অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) মামলাটি করেছিল।

খাদ্য কর্মকর্তা তারিকুজ্জামান গোপালগঞ্জের কাশিয়ানী উপজেলার বড় পারুলিয়া গ্রামের জয়নাল আবেদীন শরীফের ছেলে এবং ফরিদপুর শহরের দক্ষিণ ঝিলটুলী এলাকায় পরিবার নিয়ে বসবাস করেন। বর্তমানে তিনি প্রধান নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে রেশনিং বিভাগের এলাকা রেশনিং কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।

ফরিদপুর দুর্নীতি দমন সমন্বিত কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, তারিকুজ্জামান সাবেক জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (ভারপ্রাপ্ত) ও চরভদ্রাসন উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের অতিরিক্ত দায়িত্বে থাকাকালে সানোয়ার হোসেন নামের অপর এক খাদ্য কর্মকর্তার যোগসাজশে চরভদ্রাসন উপজেলায় বিভিন্ন প্রকল্পের বরাদ্দ করা ১ কোটি ৩৫ লাখ ৮১ হাজার ৫০১ টাকা মূল্যের চাল আত্মসাৎ করেন। এমন অভিযোগে ২০২৩ সালের ১১ এপ্রিল কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সরদার আবুল বাশার বাদী হয়ে মামলাটি করেন।

ওই মামলায় এ দুই কর্মকর্তাকে আসামি করা হয়েছে। অপর আসামি সানোয়ার হোসেন তৎকালীন বোয়ালমারী উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক হিসেবে ছিলেন। এ মামলায় গত ২৯ মে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা ফরিদপুর দুদকের তৎকালীন উপসহকারী পরিচালক ইমরান আকন। অভিযোগপত্রে তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা তুলে ধরা হয়।

দুদক কর্মকর্তা ইমরান আকন জানান, দুদকের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের নির্দেশ মোতাবেক মামলার তদন্ত সম্পন্ন করে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়। তাঁদের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় প্রাথমিকভাবে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। এ মামলায় তারিকুজ্জামান আদালতে জামিন প্রার্থনা করেন। পরে বিচারক তাঁর জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। অপর আসামি সানোয়ার হোসেন পলাতক রয়েছেন।

বিষয়:

ফরিদপুরঢাকা বিভাগমামলাদুদকজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

যে নম্বর থেকে ফোনকল এলেই বুঝবেন জিমেইল হ্যাকের চেষ্টা চলছে

নেত্রকোনায় হত্যার প্রতিশোধ নিতে পাল্টা হামলা, নিহত ২

এআই চ্যাটবটকে যে ১০ তথ্য কখনো দেবেন না

চবি শিক্ষার্থীদের ‘সন্ত্রাসী’ বলে সংঘর্ষে ‘উসকানি’ দেওয়া উদয় কুসুমকে বিএনপি থেকে বহিষ্কার

চীনা ঋণে ৯২৭ কোটি টাকায় কোচ কেনার প্রকল্প বাতিল, নতুন প্রস্তাব ৩২৮ কোটিতে

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

চীনে মোদির সঙ্গে বৈঠকে সি, সরাসরি ফ্লাইট, বাণিজ্য সম্পর্কসহ আলোচনায় ১০টি বিষয়

চীনে মোদির সঙ্গে বৈঠকে সি, সরাসরি ফ্লাইট, বাণিজ্য সম্পর্কসহ আলোচনায় ১০টি বিষয়

চবি শিক্ষার্থীদের ‘সন্ত্রাসী’ বলে সংঘর্ষে ‘উসকানি’ দেওয়া উদয় কুসুমকে বিএনপি থেকে বহিষ্কার

চবির সংঘর্ষে ‘উসকানি’ দেওয়া উদয় কুসুমকে বিএনপি থেকে বহিষ্কার

যশোরে চায়ের দোকানে বসে থাকা আওয়ামী লীগ নেতাকে বুকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা

যশোরে চায়ের দোকানে বসে থাকা আওয়ামী লীগ নেতাকে বুকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা

বাসররাতে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার নববধূ, স্বামীসহ আটক ৭

বাসররাতে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার নববধূ, স্বামীসহ আটক ৭

সেই মেরুন টি-শার্ট পরা হামলাকারীর পরিচয় জানালেন প্রেস সচিব

সেই মেরুন টি-শার্ট পরা হামলাকারীর পরিচয় জানালেন প্রেস সচিব

সম্পর্কিত

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষ, আহত শিক্ষার্থী নাইমুল আইসিইউতে

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষ, আহত শিক্ষার্থী নাইমুল আইসিইউতে

ভিকারুননিসায় হিজাব বিতর্ক: বরখাস্ত শিক্ষিকাকে পুনর্বহালে সময় দিল শিক্ষার্থীরা

ভিকারুননিসায় হিজাব বিতর্ক: বরখাস্ত শিক্ষিকাকে পুনর্বহালে সময় দিল শিক্ষার্থীরা

নতুন সংবিধান রচনার দাবিতে কালীগঞ্জে এনসিপির উঠান বৈঠক

নতুন সংবিধান রচনার দাবিতে কালীগঞ্জে এনসিপির উঠান বৈঠক

কুড়িগ্রাম আইনজীবী সমিতি: বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিএনপি-সমর্থিত ১৭ প্রার্থী জয়ী

কুড়িগ্রাম আইনজীবী সমিতি: বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিএনপি-সমর্থিত ১৭ প্রার্থী জয়ী