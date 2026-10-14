পুনর্গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের ২ বছর, ৭০ মামলায় আসামি ৫৫৮ জন

গণ–অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর পুনর্গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে এখন পর্যন্ত ৭০টি মামলা হয়েছে। এসব মামলায় মোট আসামি ৫৫৮ জন। এর মধ্যে গ্রেপ্তার ২০৩ জন ও পলাতক ৩৫২ জন। ২৬টি মামলার বিচার চলমান রয়েছে এবং সাতটি মামলায় রায় ঘোষণা করা হয়েছে দুই ট্রাইব্যুনাল থেকে।
এসব রায়ে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ২২ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আর বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেওয়া হয়েছে ৩৯ জনকে। সাজাপ্রাপ্তদের মধ্যে ২০ জন গ্রেপ্তার আছেন, আর ৪১ জন পলাতক।
আজ বুধবার পুনর্গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের দুই বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রসিকিউটর গাজী এমএইচ তামীম এসব তথ্য তুলে ধরেন।
প্রসিকিউটর বলেন, তদন্ত সংস্থা ও ট্রাইব্যুনালে প্রায় ৭০০টি অভিযোগ জমা হয়েছে। এর মধ্যে জুলাই গণঅভ্যুত্থান-সংশ্লিষ্ট মানবতাবিরোধী অপরাধ, গুম ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের অভিযোগও রয়েছে। ট্রাইব্যুনালে একটি মামলার বিচার শেষ হতে সাত–আট মাস লাগছে। তদন্তের ক্ষেত্রে ৬ মাস থেকে দেড় বছর লাগছে।
আসামিপক্ষের অভিযোগ, ট্রাইব্যুনালে দ্রুত বিচার হচ্ছে। অন্যদিকে ভুক্তভোগীদের অভিযোগ অনেক দেরি হচ্ছে। আসলে প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে আইন অনুযায়ী যতটুকু সময় প্রয়োজন, ততটুকুই নেওয়া হচ্ছে।
প্রসিকিউটর তামীম বলেন, মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে সাবেক মন্ত্রী কামরুল ইসলাম, রাশেদ খান মেনন, আনিসুল হকসহ কয়েকটি আলোচিত মামলার সাক্ষ্যগ্রহণ ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ হতে পারে। এছাড়া গ্রেপ্তার থাকা সাবেক কয়েকজন মন্ত্রী ও উপদেষ্টার বিরুদ্ধে করা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন পেয়েছে প্রসিকিউশন। যাচাই–বাছাই শেষে চিফ প্রসিকিউটরের অনুমোদন পাওয়ার পর তা দাখিল করা হবে বলে জানান তিনি।
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