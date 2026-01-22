Ajker Patrika
ঢাকা

সিদ্ধিরগঞ্জ থানা বিএনপির কমিটি স্থগিত

সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
সিদ্ধিরগঞ্জ থানা বিএনপির কমিটি স্থগিত

নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ থানা বিএনপির কমিটি স্থগিত করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) কেন্দ্রীয় বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে কমিটি স্থগিতের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নারায়ণগঞ্জ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক অধ্যাপক মামুন মাহমুদ।

তিনি বলেন, আজ কমিটি স্থগিতের আদেশ দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কমিটি স্থগিত থাকবে।

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জসিদ্ধিরগঞ্জবিএনপিঢাকা বিভাগনারায়ণগঞ্জ সদরজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শেখ মুজিবের কবর জিয়ারত করে গোপালগঞ্জ-৩ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থীর প্রচার শুরু

এইচএসসি পাসে অফিসার পদে কর্মী নেবে সজীব গ্রুপ

একটি দলের কার্যকলাপ নিয়ে ‘নাউজুবিল্লাহ’ বললেন তারেক রহমান

বাংলাদেশের দাবি আইসিসি না মানলে বিশ্বকাপ বর্জন করবে পাকিস্তানও

সৌদি আরব-পাকিস্তানসহ ট্রাম্পের শান্তি পরিষদে থাকছে যে ৮ মুসলিম দেশ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ধানের শীষের আমলে কেউ গুম হয়নি: তারেক রহমান

ধানের শীষের আমলে কেউ গুম হয়নি: তারেক রহমান

টঙ্গিবাড়ীতে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, উত্তেজনা

টঙ্গিবাড়ীতে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, উত্তেজনা

মাগুরায় ভোটকেন্দ্রের ক্যামেরা দিনে স্থাপন, রাতেই ভাঙচুর

মাগুরায় ভোটকেন্দ্রের ক্যামেরা দিনে স্থাপন, রাতেই ভাঙচুর

এইচএসসি পাসে অফিসার পদে কর্মী নেবে সজীব গ্রুপ

এইচএসসি পাসে অফিসার পদে কর্মী নেবে সজীব গ্রুপ

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে পাসপোর্ট শক্তির উত্থান-পতন

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে পাসপোর্ট শক্তির উত্থান-পতন

সম্পর্কিত

নির্বাচনের পর অস্থিরতা সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে: জাপা মহাসচিব

নির্বাচনের পর অস্থিরতা সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে: জাপা মহাসচিব

কুমিল্লায় আইনজীবীর বাসা থেকে বিদেশি পিস্তল–গুলি উদ্ধার, গ্রেপ্তার ২

কুমিল্লায় আইনজীবীর বাসা থেকে বিদেশি পিস্তল–গুলি উদ্ধার, গ্রেপ্তার ২

ফকিরহাটে ঘরে ঢুকে স্বর্ণালংকার ও টাকা চুরি, ‘চিনে ফেলায়’ গৃহবধূকে হত্যা

ফকিরহাটে ঘরে ঢুকে স্বর্ণালংকার ও টাকা চুরি, ‘চিনে ফেলায়’ গৃহবধূকে হত্যা

দুই যুগ পর ভোট চাইতে মাঠে নামলেন সালাহউদ্দিন, চকরিয়া থেকে প্রচারণা শুরু

দুই যুগ পর ভোট চাইতে মাঠে নামলেন সালাহউদ্দিন, চকরিয়া থেকে প্রচারণা শুরু