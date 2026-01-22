নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ থানা বিএনপির কমিটি স্থগিত করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) কেন্দ্রীয় বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে কমিটি স্থগিতের আদেশ দেওয়া হয়েছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নারায়ণগঞ্জ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক অধ্যাপক মামুন মাহমুদ।
তিনি বলেন, আজ কমিটি স্থগিতের আদেশ দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কমিটি স্থগিত থাকবে।
নির্বাচনের পর দেশে অস্থিরতা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন গাইবান্ধা-৫ আসনে জাতীয় পার্টির (জাপা) মনোনীত প্রার্থী ও দলের মহাসচিব ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী। আজ বৃহস্পতিবার জেলার ফুলছড়ি উপজেলার কঞ্চিপাড়া ইউনিয়নের একাডেমি শহীদ মিনার এলাকায় এক পথসভায় তিনি এই মন্তব্য করেন।১১ মিনিট আগে
কুমিল্লা শহরের চেকপোস্টে সন্দেহভাজন যুবকের কাছ থেকে গুলি উদ্ধারের পর অভিযান চালিয়ে বিদেশি পিস্তল–গুলি উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় আইনজীবীসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।১৫ মিনিট আগে
বাগেরহাটের ফকিরহাটে ঘরে ঢুকে মোমেনা বেগম (৪২) নামের এক নারীকে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। তাঁর স্বজন ও পুলিশের ধারণা, বাসা থেকে স্বর্ণালংকার ও টাকা চুরির সময় জড়িত ব্যক্তিদের চিনে ফেলায় মোমেনাকে হত্যা করা হয়। উপজেলার বাহিরদিয়া-মানসা ইউনিয়নের মধ্য বাহিরদিয়া এলাকায় গতকাল বুধবার রাতে এ ঘটনা ঘটে।২২ মিনিট আগে
জাতীয় রাজনীতিতে পরিচিত মুখ বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ দীর্ঘ দুই যুগ পর নিজের জন্য ভোট চাইতে মাঠে নেমেছেন। আজ বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) সকালে তিনি কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার কোনাখালী ইউনিয়নে গণসংযোগের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শুরু করেছেন।২৬ মিনিট আগে